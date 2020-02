Cyberpunk 2077 présentera des dizaines d’histoires dans les rues de Night City

Bien que le retard du Cyberpunk 2077 ait détourné l’attention sur les causes présumées, il ne faut pas oublier que nous sommes confrontés à l’un des jeux les plus importants de l’année et compte tenu du niveau de qualité atteint par CD Projekt RED, l’attente n’a pas diminué. Déjà assimilé à la boisson amère de la nouvelle date de début, nous pouvons laisser la place à la révélation de nouveaux détails sur le jeu et récemment une créatrice a parlé de ce qui se passera dans les rues de Night City.

Acheter Cyberpunk 2077 – disponible sur Amazon

Lors d’une interview avec OnMSFT (via Wccftech), John Mamais, chef de CD Projekt RED à Cracovie, Pologne, a révélé quelques détails sur ce que nous devrons affronter dans les rues de Night City dans Cyberpunk 2077, en particulier les missions qui auront lieu en parallèle , aléatoire ou surprise pendant que l’histoire principale se déroule. En ce sens, la créatrice a montré qu’elle ne manquerait pas aux attentes concernant le contenu que l’étude inclura dans le jeu, sur la base du fait que Night City est une ville animée et contrastée avec des dizaines d’histoires dans lesquelles nous pouvons intervenir d’une manière ou d’une autre. : “dans The Witcher 3, nous avons créé les éléments du monde ouvert très tard dans le processus de développement, alors que nous n’avions que 2 ou 3 personnes qui y travaillaient ou quelque chose. Maintenant, il y a environ 15 personnes qui font ces missions en monde ouvert. Il y a quelques couches; une couche passive, qui sont les vendeurs, puis il y a le STS [Street Stories], qui sont les histoires de la rue. Je pense qu’il y a environ 75 histoires de rue et il y a aussi des activités mineures. Les histoires de rue sont comme de petites missions. Les lagons ont une histoire, d’autres non, et il existe également des séquences avancées de narration cinématographique. Ils sont un moyen d’explorer le monde et d’améliorer votre personnage. “

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 17 septembre sur PS4, Xbox One, PC et STADIA. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le RPG attendu de CD Projekt RED.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.