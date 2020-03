Cyberpunk 2077 reçoit une figurine articulée détaillée à l’échelle 1/6 de PureArts

Les personnes intéressées peuvent maintenant réserver ce morceau du tireur CD Projekt RED d’une valeur de 229,99 $.

Le retard annoncé pour Cyberpunk 2077 n’a pas réduit l’intérêt des fans pour la nouvelle production attendue de CD Projekt RED. C’est pourquoi des principaux fabricants de merchandising s’apprêtent à offrir au public des personnages très détaillés en tant que protagoniste de cette nouvelle, une pièce articulée au 1/6, 30 centimètres de haut, qui recrée fidèlement V, le personnage masculin.

C’est une œuvre de Pure Arts qui atteint les magasins tout au long du troisième trimestre de l’année, juste à temps pour la première du jeu vidéo du 17 septembre, qui a été sculpté dans les moindres détails et présente des lumières LED sur le col de la veste en V. Avec leur achat, les utilisateurs, en plus de la figure susmentionnée, trouveront des lames de Mantis tranchantes si emblématiques du jeu, un fusil et plusieurs mains.

Pure Arts permet déjà aux parties intéressées de réserver la figure articulée. Son prix? 229,99 $, idéal pour ceux qui veulent continuer d’élargir leur collection.

Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu pour l’écriture de jeux 3D et pour les lecteurs de l’année en cours et malgré le report de sa date de lancement, il continue de laisser périodiquement des nouvelles. Pas plus tard qu’hier, par exemple, nous avons signalé sur les pages du magazine que votre ville serait basée sur la version la plus récente du CP2020.

