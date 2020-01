Cyberpunk 2077 repoussé de cinq mois

Le titre de RPG de science-fiction très attendu Cyberpunk 2077 a été retardé jusqu’en septembre par son développeur CD Projekt RED.

Le studio polonais a annoncé le changement sur Twitter (ci-dessous) avec une déclaration du co-fondateur Marcin Iwinski et du chef du studio Adam Badowski, dans laquelle le duo a déclaré que le jeu avait besoin d’une nouvelle passe de polissage, de test de jeu et de correction de bugs.

“Cyberpunk 2077 ne fera pas la fenêtre de sortie d’avril et nous déplaçons la date de lancement au 17 septembre 2020”, a déclaré la société.

“Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire. Night City est énorme – plein d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la fixation et le polissage. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération et le report du lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait. “

Ce n’est pas la première fois que CD Projekt repousse l’une de ses principales versions. Son titre précédent, The Witcher 3, a été reporté de fin 2014 à mai 2015. Et étant donné que ce titre est l’un des plus acclamés par la critique de cette génération, il est sûr de dire que la société sait ce qu’elle fait.

Nous avons rencontré le designer de niveau supérieur Miles Tost à la Gamescom 2019 pour discuter de ce que l’entreprise a appris de la création de The Witcher 3.

