Cyberpunk 2077 retardé jusqu’en septembre 2020

Cyberpunk 2077 devrait maintenant être lancé le 17 septembre 2020. (Photo: CD Projekt Red)

Eh bien, vous voudrez peut-être rayer ces vacances d’avril de votre calendrier de travail. Au lieu de cela, vous pourriez mieux viser la marque de septembre. Ou, plus précisément, le 17 septembre 2020. C’est la nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077, mes amis car elle a été retardée. Grâce à CD Projekt Red et à toutes leurs manières perfectionnistes, le projet reçoit cinq mois supplémentaires de réglages avant d’être mis en ligne plus tard cette année. Ce message découle de l’annonce officielle faite au nom du développeur plus tôt dans la journée.

Sans surprise, le Cyberpunk 2077 est l’un des titres les plus attendus de 2020. Il est tellement excité que des millions de joueurs à travers le monde sont allés jusqu’à réserver des vacances en bloc pour travailler afin de pouvoir profiter du coup explosif dès qu’il tombe. Mais, avec les dernières nouvelles révélées, les fans du jeu devront serrer les dents un peu plus longtemps. Cinq mois de plus. Cinq mois à regarder encore plus d’aperçus et de visuels époustouflants. C’est beaucoup de temps supplémentaire qu’ils se sont consacrés pour rattacher les points faibles du projet déjà en cours sur quatre ans.

Nous sommes sûrs que cela vaudra la peine d’attendre. De plus, ce n’est pas comme si nous n’avions pas d’autres titres 2020 à essayer jusqu’à ce que le jeu soit enfin lancé. C’est quelque chose qui a vraiment besoin d’amour et d’affection supplémentaire pendant la phase finale de la publication. C’est quelque chose que nous voulons tous être aussi parfaits qu’il a été conçu. Donc, si quelques touches supplémentaires sont ce qu’il faut pour en faire l’aliment de base étincelant que nous voulons qu’il soit – alors qu’il en soit ainsi. Nous sommes sûrs que CD Projekt Red en sera le propriétaire.

Que pensez-vous du retard? Êtes-vous assez patient pour suspendre le feu encore cinq mois? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Oh, et pour aider à tuer un peu plus de temps avant le lancement, vous pouvez toujours passer par notre chaîne YouTube officielle pour plus de contenu. Nous souffrirons avec vous au cours des huit prochains mois. C’est cool. Pas de biggie.

PLUS: Rumeur: Left 4 Dead 3 Back From The Dead?

PLUS: Sony Tease Next God Of War pourrait venir