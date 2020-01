«Cyberpunk 2077» retarde son lancement

Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de 2020, a subi un retard. CD Projekt Red a annoncé que le jeu ne sera pas disponible en avril, comme prévu, et que maintenant la date de sortie a été reportée au 17 septembre.

Selon la déclaration publiée sur Twitter, le statut actuel de Cyberpunk 2077 est “complet et jouable”Cependant, il y a beaucoup à faire. En raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les développeurs ont décidé de le retarder pour peaufiner le jeu et effectuer plus de tests.

Night City est immense, plein d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais en raison de la grande échelle et de la complexité de tout, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, corriger et peaufiner.

Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre plus grande réussite pour cette génération et reporter le lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait.

Les nouvelles arrivent à quelques jours de un autre retard important, Final Fantasy VII Remake, bien que dans ce cas le retard ne soit que d’un mois. La décision de CD Projekt RED peut décevoir certains, bien qu’il soit vrai que Avril peint comme un mois complexe pour le lancement de trois jeux importants: Cyberpunk 2077, FF VII Remake et Resident Evil 3 Remake.

Cyberpunk 2077 est l’un des plus grands projets de l’étude de développement. Non seulement parce qu’il s’éloigne de la formule fantastique de The Witcher, mais il change également de perspective en nous offrant un RPG d’action à la première personne.

L’étude a promis d’offrir plus d’informations sur le jeu à l’approche de la date de sortie.

👇 Plus en hypertexte