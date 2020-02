Cyberpunk 2077 sera gratuit sur Xbox Series X si vous achetez le jeu pour Xbox One

Par Emily Gera,

Lundi 24 février 2020 16:12 GMT

Ceux qui achètent Cyberpunk 2077 sur Xbox One recevront la mise à niveau Xbox Series X gratuitement dès qu’elle sera disponible, a annoncé CD Projekt.

L’annonce a été faite sur Twitter après la révélation d’aujourd’hui d’un certain nombre de nouveaux détails concernant la Xbox Series X.

Microsoft a souligné quelques avantages techniques pour le nouveau système, confirmant que la console sera deux fois plus puissante que la Xbox One X – y compris une cible de 12 TFLOPS de puissance de calcul et une prise en charge de 120 images par seconde. La société a également confirmé que les jeux Xbox One existants, y compris la Xbox 360 à compatibilité ascendante et les jeux Xbox d’origine, joueront sur la nouvelle console.

Le tweet renvoie à l’annonce de Microsoft de Smart Delivery, une nouvelle technologie qui permettra une rétrocompatibilité.

“Cette technologie vous permet d’acheter un jeu une fois et de savoir que – que vous le jouiez sur Xbox One ou Xbox Series X – vous obtenez la bonne version de ce jeu sur la Xbox sur laquelle vous jouez”, a déclaré Microsoft.

Bien que la société implémente la fonctionnalité pour tous ses propres titres Xbox Game Studio, elle a également ouvert la possibilité à d’autres développeurs de faire de même. CD Projekt est parmi les premiers développeurs à annoncer sa participation.

“Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau”, lit le tweet du Cyberpunk 2077 officiel. “Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible.”

Les joueurs ne devraient jamais être obligés d’acheter le même jeu deux fois ou de payer pour des mises à niveau. Les propriétaires de # Cyberpunk2077 pour Xbox One recevront gratuitement la mise à niveau Xbox Series X lorsqu’elle sera disponible. https://t.co/nfkfFLj85w

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

– Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 février 2020

La nouvelle Xbox est prévue pour cette saison des fêtes.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.