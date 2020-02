Cyberpunk 2077 VR – “ENCORE, nous n’en faisons rien”

Cyberpunk 2077 VR (PIC: CD Projekt RED)

Les fans de CD Projekt RED et du prochain Cyberpunk 2077 attendaient plus d’informations sur le titre après son report à septembre 2020. Officiellement, le retard était dû au polissage… Cependant, selon les rumeurs, il était apparemment dû aux performances actuelles de la console.

La dernière nouvelle vient d’une interview de John Mamais (de l’équipe CD Projekt RED) sur OnMSFT. Une lecture intéressante et certainement quelque chose à vérifier cependant, le point principal tiré de l’entretien pour moi au moins concerne le support VR.

Mamais a déclaré que l’équipe du CDPR avait joué avec une version expérimentale de Cyberpunk 2077 en VR, je crois que Cyberpunk 2077 serait le jeu parfait pour une option VR (ou au moins un spin-off / DLC) mais, alors qu’ils ” Nous y avons travaillé, ils “ne font rien pour l’instant”.

Dans l’interview, Mamais a expliqué: «Nous avons essayé. Nous pensions à la VR mais, oui, nous ne faisons rien avec la VR. Nous avons les kits de développement VR mais … certaines choses fonctionneraient en VR mais, je pense, ce n’est pas encore vraiment viable. Vous ne gagnez pas encore beaucoup d’argent en VR. C’est très expérimental et niche, oui. J’aimerais. J’aime la VR, mais nous ne faisons rien pour le moment “.

Pourtant, bien sûr, c’est le mot clé ici… Et bien que la réalité virtuelle ne soit peut-être pas le plus grand marché pour le moment, ce n’est que récemment que Beat Saber est entré dans le top des ventes à vapeur! That and Half Life: Alyx arrive bientôt!

Voulez-vous voir une option VR dans Cyberpunk 2077? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous! En attendant, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous pensez avoir une astuce ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

