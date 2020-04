Cyberpunk 2077 Xbox est la dernière édition limitée Xbox One X

La révélation prévue de Microsoft d’une édition limitée spéciale Cyberpunk 2077 Xbox One X a été révélée un peu tôt, grâce à des listes Amazon errantes et à une fuite de bande-annonce. Le mot officiel est maintenant sorti, mais il a révélé un nouveau détail: ce sera la dernière console Xbox One X en édition limitée.

“Assurez-vous de garder un œil sur les détails futurs, car ce sera la dernière console Xbox One X en édition limitée à être publiée, et seulement 45 000 unités seront disponibles sur certains marchés”, lit l’annonce sur le blog Major Nelson.

Le cyberpunk est l’un des plus grands jeux prévus pour cette année, et alors que Microsoft se prépare à lancer la Xbox Series X, il se tournera probablement vers la nouvelle génération pour ses éditions spéciales. Il est logique que celle-ci soit la chanson du cygne, et il semble que les concepteurs soient sortis sur une bonne note.

L’édition limitée Cyberpunk 2077 comprend des panneaux personnalisés, une peinture spécialisée, des graffitis brillants dans le noir, une lumière LED et une gravure au laser. Un contrôleur bicolore assorti inspiré du personnage de Keanu Reeves Johnny Silverhand arrive également, ainsi que d’autres accessoires comme une station de charge. Microsoft n’a pas donné de détails sur le prix ou les précommandes pour le groupe de consoles, mais le contrôleur seul coûtera 75 USD et le dock sera de 50 USD.

La console d’édition spéciale sortira en juin, avant la date de sortie de Cyberpunk le 17 septembre. Mais il est livré avec un bon de téléchargement numérique afin que vous soyez prêt à plonger dans l’avenir dystopique dès le premier jour.

