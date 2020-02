Cyberpunk RPG Disjunction et Steampunk Adventure Gestalt: Steam et Cinder révélés pour Switch

L’éditeur de jeux vidéo Sold Out a annoncé aujourd’hui deux nouveaux titres pour Nintendo Switch: un RPG cyberpunk à action furtive appelé Disjonctionet steampunk action-aventure, Gestalt: Steam & Cinder.

Nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur les deux jeux ci-dessous, alors restons coincés, d’accord?

Disjonction

Sortie: été 2020

Situé dans le monde souterrain dystopique d’une ville de New York presque futuriste, Disjunction est un RPG cyberpunk à action furtive en solo qui suit les récits entrelacés de trois personnages alors qu’ils dévoilent un mystère qui changera le destin de leur ville.

Un RPG classique avec des mécanismes d’action furtive hardcore et une histoire réactive où vos choix ont de réelles conséquences, Disjunction donne aux joueurs la liberté d’adopter l’approche de gameplay qui convient à leur style de jeu: passer à travers les niveaux dans un combat rapide et brutal, ou se faufiler autour de rencontres pour Eviter la confrontation.

Principales caractéristiques:

– Un gameplay furtif stimulant qui vous permet de jouer comme vous le souhaitez, que ce soit pour vous faufiler à travers les niveaux ou attaquer de front.

– 30+ niveaux non linéaires fabriqués à la main.

– 3 personnages jouables, chacun avec des capacités individuelles, des améliorations cybernétiques et des talents pour personnaliser votre style de jeu.

– Une histoire réactive où les choix du joueur ont des conséquences réelles.

– Environnements et personnages stylisés de pixel art.

– Partition musicale atmosphérique du compositeur Dan Farley.

Gestalt: Steam & Cinder

Sortie: 2020

Inspiré par les classiques 16 et 32 ​​bits, Gestalt: Steam & Cinder (précédemment intitulé Gestalt: Vanguard) fusionne une plateforme 2D serrée et un combat exaltant avec un récit captivant et chargé dans un monde steampunk incroyablement artisanal.

Rejoignez Aletheia et une pléiade dynamique de personnages alors qu’ils se retrouvent impliqués dans une course pour découvrir les secrets de la gigantesque ville à vapeur de Canaan, le dernier bastion de l’humanité. Démêlez des conspirations séculaires, combattez des hôtes d’automates monstrueux et déjouez les stratagèmes tordus des surveillants corrompus de la ville, le Comitium, alors que vous vous battez pour la survie de l’humanité et découvrez la sombre vérité de l’origine de Steam City.

Principales caractéristiques:

– Système de combat nuancé – Libérez la puissance intérieure d’Aletheia, devenez plus fort et engagez-vous dans des combats profonds et variés, maîtrisant une vaste gamme de combos de mêlée et d’attaques à revolver à distance dans une action sans compromis.

– Récit captivant – Rencontrez un groupe de personnages dynamiques et explorez les quartiers de Canaan dans un récit entrelacé rempli d’intrigues chargées de conspiration, de PNJ, de quêtes secondaires facultatives et d’un dialogue axé sur les choix.

– Art envoûtant – Parcourez un monde steampunk vaste et incroyablement artisanal, des rues prospères de la ville d’Irkalla à la mer de ferraille tentaculaire, le tout agrémenté d’animations spectaculaires et de magnifiques décors.

– Développez vos compétences – Gagnez de l’expérience et créez de nouvelles capacités pour exploiter le pouvoir mystérieux d’Aletheia tout en découvrant de nouvelles zones, en écrasant des chemins secrets et en affrontant les ennemis les plus coriaces de Steam City.

– Façonnez votre destin – Prenez des décisions qui façonneront le destin d’Aletheia et d’autres personnages que vous rencontrerez tout au long de votre voyage.

Si vous participez à PAX East à la fin du mois, vous pourrez découvrir ces deux jeux sur le stand de Sold Out. Si vous n’y assistez pas, assurez-vous de garder un œil sur plus de nouvelles sur ces jeux à mesure que nous nous rapprochons de leurs dates de sortie respectives.

Vous aimez le son de l’un de ces deux jeux? Faites connaître votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

.