Daemon X Machina ne sera plus exclusif à Nintendo Switch

Lorsqu’un utilisateur décide quelle console acheter, il a plusieurs options à sa disposition et peut choisir l’une ou l’autre en fonction de plusieurs facteurs, qui peuvent être la puissance graphique, le mode de jeu ou ce qui est le plus important pour beaucoup: les jeux vidéo exclusifs. Alors que PlayStation a des franchises comme Uncharted, God of War ou The Last of Us, Xbox a derrière eux des sagas comme Halo, comme Nintendo qui a Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, et une bonne poignée d’autres ! Mais toutes ces sociétés sont en train de créer de nouvelles adresses IP qui commencent comme quelque chose d’exclusif mais ils finissent par devenir une exclusivité temporaire car ils sont lancés pour d’autres plateformes. C’est exactement ce qui s’est produit avec Daemon X Machina.

Daemon X Machina est ce jeu d’action et de mèche développé par Marvellous Inc. et est sorti exclusivement sur Nintendo Switch en septembre 2019. À cette époque, nous avons fait une analyse qui vous convient toujours si vous êtes des joueurs PC et non depuis la console hybride. Parce que? Parce que nous avons déjà vu dans la boutique virtuelle de Steam comment ce jeu partira pour ce magasin le 13 février 2020.

Quelque chose de similaire s’est produit avec No More Heroes: Travis Strikes Again il y a quelques mois, quand ils ont annoncé que ce titre serait également publié sur PlayStation 4 et Steam. Que pensez-vous de ce mouvement? Pensez-vous que D’autres exclusivités Nintendo Switch finiront-elles également sur d’autres plateformes?

Connexes