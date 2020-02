Daemon X Machina n’est plus un commutateur exclusif, arrive sur PC ce mois-ci

L’exclusivité peut faire ou défaire une console de jeux vidéo. Dans le cas du Switch, il s’est fait un nom au cours des dernières années grâce à un certain nombre d’exclusivités très réussies.

Un titre qui n’a pas été aussi bien reçu, cependant, était Daemon X Machina. Le jeu a été publié par Nintendo, développé par Marvelous Entertainment et produit par Kenichiro Tsukuda (le producteur du Noyau blindé séries).

Moins de six mois après sa sortie, ce jeu n’est plus exclusif à l’appareil hybride de Nintendo. Selon une nouvelle liste sur Steam, le jeu de tir à la troisième personne arrivera sur la plate-forme numérique PC le 13 février et sera publié par Xseed Games.

La version PC comprendra toutes les mises à jour de contenu existantes publiées sur le commutateur, moins certains DLC sous licence, comme le contenu croisé basé sur The Witcher 3: La chasse sauvage. Cette version est au prix de 59,99 $ US et il y a actuellement une promotion de pré-achat de 20%, réduisant le prix à 47,99 $.

Avez-vous acheté ce jeu sur Switch? Que pensez-vous de cette transition vers le PC? Dites-nous ci-dessous.

.