Dan DiDio, co-éditeur de DC Comics, quitte la société

Le co-éditeur de DC Comics, Dan DiDio, aurait quitté l’entreprise, a appris ComicBook.com, marquant un changement majeur dans le paysage des bandes dessinées de super-héros. DiDio a été co-éditeur aux côtés de Jim Lee pendant les 10 dernières années, après avoir été promu au poste en 2010. DC Comics a confirmé que DiDio a quitté l’entreprise à partir d’aujourd’hui, mais un porte-parole de la société, comme il l’a confirmé, le fera aucune déclaration officielle publiée pour le moment.

Il s’agit du dernier d’une longue série de changements dans le paysage de l’entreprise chez DC Entertainment. L’ancienne présidente Diane Nelson a quitté l’entreprise après un congé en mars 2018, qui a précédé l’acquisition de Warner Bros, la société mère de DC, par AT&T au cours de l’été de la même année. L’année dernière, DC Entertainment a licencié 3% de la main-d’œuvre dans divers postes liés à la bande dessinée avec la présidente de Warner Bros., Global Brands and Experiences, Pam Liford, citant des “changements organisationnels à travers DC” probablement à la suite de l’acquisition.

Sous DiDio et Lee, DC a publié des événements majeurs qui changent la continuité comme Infinite Crisis, Final Crisis et Flashpoint – le scénario qui a déclenché le New 52, ​​qui a redémarré l’univers DC à la case départ. Le duo a également dirigé des initiatives de publication comme l’empreinte Black Label de DC, qui a remplacé fonctionnellement la gamme Vertigo désormais fermée pour des séries limitées davantage axées sur les adultes et hors continuité; et le jeune adulte imprime DC Ink et DC Zoom, qui sortent des romans graphiques de qualité moyenne et YA mettant en vedette des héros et des méchants DC repensés. Harley Quinn: Breaking Glass de DC Ink a fait la liste de GameSpot des meilleures bandes dessinées de 2019.

On ignore actuellement ce que la sortie de DiDio signifiera pour le rôle de Lee en tant qu’éditeur ou ce qu’il adviendra des différents projets qu’il dirigeait actuellement.