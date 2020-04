Dandy Dungeon obtient un DLC gratuit qui double la taille du jeu

L’excentrique, «comédie romantique roguelite-RPG» Donjon Dandy a été traité aujourd’hui par une mise à jour assez substantielle sur Nintendo Switch, et le jeu de base a également été mis en vente.

La mise à jour, appelée ‘Dandy Dungeon II: The Phantom Bride’, devrait plus que doubler la taille du jeu original. Intrigué? Eh bien, voici ce qui est inclus:

– Plus de 90 types de donjons, plus de 560 armes et armures et plus de 260 monstres!

– Plus de 130 pistes originales de nouvelles musiques!

– Heaven’s Door: un tout nouveau donjon de défi d’après-jeu de 99 étages, jouable pour la première fois!

– Collaborations avec le compositeur de Final Fantasy de renommée mondiale Nobuo Uematsu et Zun de Touhou Project!

Dandy Dungeon ~ Legend of Brave Yamada ~, pour lui donner son nom complet, était déjà un régal à jouer avant cette mise à jour. Lorsque nous l’avons joué pour examen, nous avons dit que son approche légère de la narration et son combat et son exploration basés sur des puzzles apportaient une interprétation rafraîchissante à la formule de roguelite souvent périmée. C’est à vérifier, c’est sûr.

À partir d’aujourd’hui, le jeu sera également mis en vente pour attirer tous les nouveaux arrivants potentiels. Si vous voulez rester coincé, vous trouverez le jeu disponible sur le Switch eShop pour 13,29 $ / 11,19 € / 10,14 £.

Êtes-vous déjà fan du jeu? Vous pensez que vous pourriez l’essayer grâce à tout ce nouveau contenu? Dites-nous ci-dessous.

