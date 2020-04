Danganronpa fêtera son 10e anniversaire avec de nouvelles annonces chaque mois

Par Rodolfo León

Danganronpa s’apprête à fêter son dixième anniversaire au Japon en novembre prochain, et ses développeurs, Spike chunsoftIls semblent avoir beaucoup de choses dans leur manche. À partir du mois prochain, le studio japonais diffusera des émissions mensuelles qui promettent de révéler toutes sortes de surprises. Spike chunsoft publiera plus de détails au cours de la Famitsu et Dengeki Game Awards 2019 le 18 avril.

Les fans de Danganronpa Ils peuvent anticiper les nouveautés liées aux jeux, à la marchandise, aux collaborations et plus encore. On ne sait pas si la nouvelle d’un quatrième épisode de la franchise sera partagée dans cette série d’événements, même si cela ressemble aussi à quelque chose que les fans ne devraient pas manquer.

La saga principale est suspendue depuis Danganronpa V3: tuer l’harmonie en 2017 il serait donc intéressant de voir si Spike chunsoft Il a une révélation importante parmi ses plans. Cependant, une grande partie de l’équipe de développement qui a travaillé sur la saga a quitté l’entreprise après la sortie de V3.

Via: Gematsu

