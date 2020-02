Dangerous Driving 2 annoncé, sera jouable à Pax East 2020

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 19 février 2020 17:19 GMT

Dangerous Driving 2, la suite du successeur spirituel Burnout de 2019, est en cours de développement.

Three Fields Entertainment a annoncé aujourd’hui qu’elle travaillait sur Conduite dangereuse 2 pour PC, PS4, Switch et Xbox One.

Selon le développeur, le jeu se déroule dans un monde ouvert dynamique, où vous pouvez rivaliser avec des adversaires IA ou jouer en mode freeride.

Il peut être joué en solo ou en multijoueur sur écran partagé et vous pouvez rivaliser avec d’autres en ligne.

Le jeu devrait sortir ce jour férié.

Three Fields est destiné aux anciens développeurs de Criterion, et si vous assistez à PAx East 2020 la semaine prochaine, vous pourrez vous familiariser avec la version Switch.

Si vous n’êtes pas familier avec la conduite dangereuse d’origine, consultez la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.