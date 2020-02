Dangerous Driving 2 apporte l’exploration du monde ouvert en écran partagé pour changer cette année

Le studio indépendant britannique Three Fields Entertainment a révélé que son prochain coureur d’arcade, Conduite dangereuse 2, sera lancé sur Nintendo Switch dans “Holiday 2020”.

Le jeu, qui est sans surprise une suite à l’an dernier Conduite dangereuse, est décrit comme “le coureur d’arcade pour tout le monde”, avec un style de jeu de conduite qui récompenserait ceux qui veulent tester leurs réflexes à grande vitesse. Tout se déroule dans un monde ouvert, et les joueurs peuvent choisir comment ils veulent participer à des événements contre des adversaires de l’IA ou pour s’amuser en mode ‘freerive’.

Il propose également un mode multijoueur sur écran partagé – vous pouvez donc explorer le monde du jeu avec un copain si vous préférez – et les coureurs les plus courageux parmi vous peuvent aller de l’avant et rivaliser avec d’autres en ligne. Voici ce qu’Alex Ward, fondateur et directeur créatif de Three Fields Entertainment, avait à dire dans un communiqué de presse:

“Dangerous Driving 2 sera vraiment notre meilleur jeu à ce jour – offrant de nouvelles fonctionnalités que nos fans réclament, telles que la prise en charge de Nintendo Switch et l’écran partagé, en s’appuyant sur les innovations qui nous passionnent en tant que créateurs de jeux, notamment la musique interactive et les modes de jeu émergents comme et aborder les domaines qui ne nous plaisaient pas lors du dernier match. “

Nous n’avons pas encore de vidéos ou de captures d’écran du nouveau jeu, mais j’espère que cette bande-annonce de lancement du jeu original (sur PS4) vous donnera une idée de ce à quoi vous attendre:

Avez-vous joué l’original? Excité pour un autre coureur sur Switch? Partagez votre opinion avec nous ci-dessous.

