Daniel Craig ne veut pas que vous appeliez Bond 25 “Maudit”

D’abord, Bond 25 a perdu le réalisateur Danny Boyle à cause de différences créatives, puis Daniel Craig s’est blessé à la cheville pendant le tournage, et une explosion contrôlée aux studios Pinewood a mal tourné. No Time To Die est même devenu le premier film de Bond à permuter les compositeurs à mi-chemin de la post-production, invoquant à nouveau des différences créatives.

Ajoutez une version retardée coûteuse et cela pourrait sembler être beaucoup de coïncidences malheureuses pour un film – mais Daniel Craig ne veut pas qu’on l’appelle maudit.

“Ça me fait chier”, a-t-il déclaré lors d’une interview avec GQ. “Parce que je me dis simplement:” Ne maudis pas notre film. ” Et aussi, nous faisons de notre mieux ici. “

Il est vrai que Craig a beaucoup investi dans ce film et dans la franchise Bond en général, après près de 15 ans dans le rôle titulaire. Ce rôle a été si difficile qu’il n’a presque pas réapparu après avoir enveloppé Spectre, citant les exigences physiques intenses du rôle.

“Je me disais:” Est-ce que ce travail en vaut vraiment la peine, pour traverser tout ça? “”, A déclaré Craig à GQ “Et je ne me sentais pas … Je me sentais physiquement très faible. Donc, la perspective de faire un autre film était tout comme, il était hors de la carte. Et c’est pourquoi cela fait cinq ans. “

Le timing de sa dernière apparition en tant que Bond, retardé, a bien fonctionné pour Craig, avec le succès de Knives Out dans son dos et une suite confirmée à venir. Alors que certains acteurs peuvent avoir du mal à quitter ces rôles emblématiques, Craig se crée déjà un nouvel espace pour lui-même.

Après son retard, No Time To Die sortira au Royaume-Uni le 12 novembre et deux semaines plus tard aux États-Unis le 25 novembre.

