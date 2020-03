Daniel Lamarre, PDG du Cirque du Soleil, a licencié des milliers d’employés via une vidéo grossière

Image: .

À midi aujourd’hui, Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil Entertainment Group, a fait circuler une vidéo parmi les employés informant 95% d’entre eux qu’ils sont maintenant au chômage, selon plusieurs nouveaux employés licenciés qui disent avoir reçu un e-mail contenant un lien. à la vidéo.

Selon un employé récemment licencié qui ne souhaitait pas être nommé, les membres du personnel ont reçu un courriel mercredi soir les informant qu’ils devaient s’attendre à une “annonce importante” à midi aujourd’hui. Bien qu’on lui ait dit la semaine dernière qu’ils seraient retenus afin que les spectacles soient opérationnels le plus rapidement possible lorsque les restrictions sur les coronavirus seront levées, Lamarre a licencié 95% des employés de l’entreprise, y compris le personnel administratif et les directeurs artistiques, dans une bizarre deux minutes vidéo. “Je souhaite avoir eu la chance de vous parler en personne”, dit Lamarre dans la vidéo. “Malheureusement, compte tenu de la pandémie actuelle, une vidéo était la meilleure option pour moi de parler à vous tous en même temps, et surtout, de protéger votre santé.”

“Le ton était juste bizarre”, dit la source, “surtout [from] un homme que j’ai rencontré comme une fois portant des lunettes de soleil Bono. “

La semaine dernière, le Cirque du Soleil, qui possède également Blue Man Group et V-Star Entertainment, a fermé ses spectacles à Las Vegas et dans le monde en raison d’un coronavirus. À la suite de la fermeture du salon, des employés à temps partiel et contractuels, qui comprennent tout le monde, des huissiers aux téléphonistes aériens, selon la source, ont été informés qu’ils seraient informés lorsque leur emploi serait à nouveau disponible. Cependant, le personnel restant devrait être informé de nouvelles mises à pied par les superviseurs. Au lieu de cela, les superviseurs ont découvert en même temps que leurs équipes, laissant 4 679 personnes au chômage dans une vidéo juste une minute de plus qu’une publicité télévisée.

Quinze minutes après avoir reçu la vidéo, un groupe restreint d’employés ont eu accès à une conférence téléphonique, où les anciens membres du personnel pensaient qu’ils pourraient recevoir plus d’informations. Au lieu de cela, selon un ancien employé, les employés ont écouté pendant huit minutes supplémentaires, au cours desquelles Lamarre «nous a crié dessus nerveusement» avant de dire aux auditeurs que la Seconde Guerre mondiale était la seule crise économique à laquelle il pouvait penser pour comparer la situation actuelle et raccrocher le téléphone en tant que questions. (Jezebel a contacté le Cirque du Soleil pour commentaires et mettra à jour quand ils répondront.)

Et bien que les employés sur appel aient appris que l’assurance maladie sera couverte pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois pour les employés à temps plein, selon l’ancien membre du personnel, il leur serait impossible de profiter de tout congé payé accumulé ou maladie non utilisée. jours, car cela indiquerait que l’employé a démissionné, le laissant inéligible au chômage – le seul recours financier pour la plupart des personnes licenciées aujourd’hui.

Lamerra a déconnecté la ligne après son monologue, laissant les employés, dont beaucoup travaillaient avec l’entreprise depuis plus d’une décennie, stupéfaits. “Tout le monde est confus, choqué et brouillé”, a déclaré la source.

Et bien que les licenciements pour coronavirus aient eu un impact sur de nombreuses personnes, laissant les travailleurs se démener sans source de revenus au-delà du chômage, une vidéo impersonnelle envoyée par e-mail à des employés du monde entier et un lien de conférence téléphonique pour quelques privilégiés semblent être un moyen particulièrement sans cœur de communiquer les nouvelles à des milliers de personnes. les gens que Lamarre appelle «famille».

“En ces temps difficiles”, a déclaré Lamarre aux téléspectateurs en apprenant qu’ils seront sans emploi dans un avenir prévisible, “la chose la plus importante sera de rester en contact les uns avec les autres” avant d’encourager ceux qui ont des identifiants de connexion à visiter le site Web d’un employé pour des mises à jour .

