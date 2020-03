Dans d’autres eaux “c’est comme l’ASMR des jeux vidéo”, et ça va changer

Dans d’autres eaux, une “aventure narrative unique”, se rendra sur Nintendo Switch le 3 avril, a-t-il été confirmé.

Le jeu met les joueurs dans la peau de l’assistant IA, Ellery Vas, révélant les mystères des profondeurs turquoise d’un océan extraterrestre. C’est une xénobiologiste (qui étudie essentiellement les extraterrestres, selon une recherche hâtive sur Google) qui cherche son partenaire disparu sur la planète Gliese 677Cc.

Équipé d’une combinaison de plongée défectueuse possédée par une étrange unité IA, Ellery découvre la vie extraterrestre et un océan plein de secrets. Un communiqué de presse pour le jeu dit que “In Other Waters est comme l’ASMR des jeux vidéo”, vous permettant de rejoindre Ellery dans un voyage d’apprentissage et de découverte. Voici une liste de fonctionnalités:

– Explorez un océan extraterrestre: Plongez librement dans une section étendue du fond marin, des récifs chatoyants aux profondeurs d’encre. Débloquez des améliorations et faites des découvertes qui vous permettent d’ouvrir de nouveaux chemins, en découvrant des créatures et des environnements étranges comme vous le faites.

– Voir le monde à travers une lentille IA: Naviguez dans une interface utilisateur élégante et intuitive via les commandes tactiles ou de la souris. Interpréter des signaux, définir des en-têtes et cartographier l’océan par l’expérimentation et l’intuition.

– Devenez Xénobiologiste: Découvrir et cataloguer les espèces par l’observation, le balayage, le prélèvement d’échantillons et l’interaction avec la vie extraterrestre. Lisez les notes d’Ellery, regardez ses croquis et aidez-la à classer un écosystème entièrement nouveau.

– Planifiez vos plongées: Choisissez d’étudier des créatures, d’enquêter sur des secrets ou de plonger dans de nouvelles zones, puis revenez à votre base pour étudier des échantillons dans le laboratoire, discuter avec Ellery ou lire ses journaux pour en savoir plus sur ce monde.

– Bâtissez une relation durable: Grâce à une communication limitée, apprenez-en plus sur la personne dont vous habitez le costume et aidez-la à trouver une terrible vérité. Ce que vous vivez ensemble vous rapprochera.

Les précommandes pour le jeu commencent réellement aujourd’hui, avec une remise de 10% disponible à partir de maintenant jusqu’au 10 avril. À partir de là, il reviendra à son prix normal de 14,99 $.

