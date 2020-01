Dans la bouche du Loup confirme les personnages jouables

Fire Emblem: Trois maisons avait un espace plus que suffisant dans la dernière présentation de Super Smash Bros.Ultimate, concentré sur le nouveau et dernier combattant de Passe de chasse. À la surprise de beaucoup, l’aspirant avec qui le premier Fighters Pass a été fermé n’était ni plus ni moins que Byleth, protagoniste de Fire Emblem: Three Houses. Mais la chose n’était pas là, car, avec le nombre de nouveaux combattants qui atteindront Super Smash Bros.Ultimate à travers le Fighter Pass Vol.2, informations exclusives sur le nouvelle expansion du célèbre jeu de stratégie, connu sous le nom de “Dans la bouche du loup”, et qui nous fait connaître une quatrième maison qui a vécu tout ce temps dans les Abysses, située sous le monastère lui-même. Même si elle sortira dans un temps relativement court, nous ne savons toujours pas grand-chose sur cette nouvelle histoire, bien que nous apprenions peu à peu plus de détails que vous êtes sûrement intéressés de savoir.

Nous connaissons les personnages jouables de l’extension Fire Emblem: Three Houses

À travers Profil officiel japonais de Fire Emblem: Three Houses, nous avons pu connaître quelques détails supplémentaires sur ce qui nous attend dans les Abysses. Et nous connaissons déjà les personnages jouables qui nous accompagneront formant des rangées à nos côtés. Comme prévu, le premier sera Byleth, notre protagoniste, qui sera accompagné des trois chefs des différentes maisons: Edelgard, Dimitri et Claude. Il sera également possible de contrôler les quatre nouveaux personnages appartenant aux Silver Wolves, c’est-à-dire Balthus, Yuri, Hapi et Constance. Enfin, trois autres membres appartenant à chacune des trois maisons d’origine seront également prêts à nous aider dans cette nouvelle aventure, étant ceux sélectionnés pour elle Lindhardt, Ashe et Hilda. Ces derniers ont en outre un nouvel art corporel complet conçu par le Chinatsu Kurahana, concepteur principal des personnages du jeu, et partagé à travers le même profil japonais officiel pour l’occasion.

N’oubliez pas que le contenu de cette extension sera disponible au 13 février, même si vous pouvez déjà l’obtenir pour 24,99 euros. Êtes-vous prêt à vous aventurer dans la face cachée du monastère?

