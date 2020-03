Dans la Vallée des Dieux de Campo Santo toujours en attente après Half-Life: Alyx laun

Le prochain In Campo Santo de The Valley of Gods est en attente même après la sortie de Valve’s Half-Life: Alyx.

S’adressant à PCGamesN, le designer Chris Remo (photo) a déclaré que le projet n’était pas en cours de développement pour le moment. Le fabricant de Firewatch a été acheté par Valve en 2018 après la révélation d’In The Valley of Gods aux Game Awards 2017.

À la fin de 2019, il a été révélé que le personnel de Campo Santo avait été déplacé pour travailler sur d’autres projets Valve, tels que Half-Life: Alyx exclusif à VR et le titre de combattant automobile Dota Underlords. En conséquence, In The Valley of Gods a été retardé par rapport à sa date de sortie originale 2019.

“Nous y travaillions lorsque ceux d’entre nous de Campo Santo sont venus à Valve, et quelque chose que nous avons trouvé au fil du temps était, contrairement à travailler sur ce jeu, Valve était un endroit avec beaucoup d’équipes, beaucoup de projets, un il se passe beaucoup de choses “, a déclaré Remo.

«Il n’y a jamais vraiment eu de moment, de décision ou quoi que ce soit, mais les gens ont travaillé sur d’autres choses ici, dans l’entreprise. J’ai un peu travaillé sur Underlords. Je travaille sur Half-Life: Alyx depuis un certain temps. Nous avons fini par arriver à une conclusion en tant qu’équipe comme: “Oh, on dirait que nous travaillons sur toutes sortes de choses en ce moment. Mettons cette chose en attente un peu et essayons de comprendre au fil du temps ce que cela signifie. “Vraiment, c’était à peu près tout.”

L’achat de Valve Campo Santo semblait faire partie d’une nouvelle poussée pour le développement de jeux dans l’entreprise. La société a publié le jeu de cartes à collectionner Artifact en novembre 2018, bien qu’elle ait dû revenir à la planche à dessin sur celui-ci, tandis que la société a également publié le titre d’échecs automatiques Dota Underlords dans Early Access en juin 2019 avant un lancement 1.0 en février de cette année.

Half-Life: Alyx est sorti le lundi 23 mars sous les éloges de la critique.