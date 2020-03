Dans l’App Store et Google Play, vous trouverez des jeux gratuits

Nous vivons à une époque fatidique où vous êtes plus que probable passez votre temps à la maison sans pouvoir sortir et avec plus de temps que d’habitude pour s’ennuyer. Tout pour un bon but, empêcher l’expansion du coronavirus incontrôlée et entraîner une mortalité plus élevée qu’elle ne le fait déjà.

Chacun a beaucoup à apporter pour vaincre cette pandémie. Nous l’empêchons de se propager et chaque professionnel, dans son domaine de connaissance et d’activité, a un rôle. Dans le cas des écrivains, des musiciens ou des développeurs de jeux, nous voyons de nos jours comment les chanteurs et les groupes offrent concerts en ligne, écrivains et éditeurs donnent certains de leurs livres de lecture gratuite et développeurs de jeux donner leurs créations.

Ci-dessous, nous collectons certains des jeux que vous pouvez trouver dans l’App Store pour iPhone et iPad, normalement payé, mais pendant ces jours, vous pouvez le télécharger et y jouer gratuitement à la maison. Dans certains cas, il existe également une version pour d’autres plates-formes telles que Android, macOS ou Windows.

L’Aventure d’Alto est un jeu qui coûte normalement 5,49 € et que vous pouvez télécharger gratuitement sur iPhone, iPad, Mac y Android. C’est un jeu sans fin avec un snowboarder faisant des tours à travers des scénarios de rêve. Un bijou au niveau graphique.

L’odyssée d’Alto est la suite du jeu précédent. Son prix habituel est également de 5,49 €. Une évolution de l’Aventure d’Alto avec des scénarios plus nombreux et meilleurs plein de couleurs, de lumière et une expérience de jeu unique. Vous pouvez le télécharger sur iPhone et iPad mais aussi sur Mac y Android.

ATOMINE est un jeu au design minimaliste, un jeu de tir se déroulant dans un univers futuriste très proche de Tron. Entre autres choses, vous devez vaincre vos ennemis personnaliser votre arme et collecter tout ce que vous trouverez sur votre chemin. Prix ​​régulier 2,99 $.

HappyTruck consiste en transporter des tonnes de fruits dans votre camion le long des sentiers les plus variés. La clé est de ne pas perdre votre charge lors de votre voyage. Il a 27 cartes, 28 types de camions et garantit des heures de jeu pirouettes et balances aux commandes de votre véhicule. La version Android est également gratuite. Son prix régulier, 1,99 $.

Attack Balls Bubble Shooter est un jeu simple de type Breakout dans lequel vous devez éliminer les balles ci-dessus avec une. Ses graphismes ne sont pas merveilleux mais il l’est tout autant addictif. Le jeu coûte généralement 0,99 $.

Équipage combiné est un jeu de gangster amusant et vivant. Un beat’em up avec de superbes graphismes et beaucoup d’ennemis à battre dans le style des classiques comme Streets of Rage, Final Fight ou Street Fighter. Son prix habituel est de 1,99 $.

Gomme sur est un jeu qui testera votre gourmandise dans des décors pleins de bonbons, gâteaux et autres personnages sucrés. Quatre mondes et 12 personnages différents Ils doivent être faits avec toutes les étoiles qui tombent sans toucher la barre chocolatée. Son prix régulier, 1,99 $.

Mini Metro Il est idéal pour ceux qui manquent de voyager en banlieue. Également disponible pour Android, le jeu se compose de concevez votre propre réseau de métro dans une ville fictive qui grandit et grandit. En tant que base, vous pouvez gérer de vrais réseaux de 20 villes de tout le monde. Son prix habituel est de 1,19 €.

Tokaido vous transporte vers Japon féodal des samouraïs. Très graphique, c’est la version iPhone et iPad du jeu de société. Il est également disponible pour Android. Son prix habituel est de 2,29 €.

Super-frères: épée et sorcellerie c’est un jeu de action et aventure avec des graphismes pixelisés mais avec des réglages impressionnants. Avec une version également pour Android, son bande sonore mérite également une mention spéciale. Son prix habituel est de 3,19 €.

👇 Plus en Hypertextuel