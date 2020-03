Dans l’attente de Persona 5 Royal? Atlus nous invite à “changer le monde” dans sa nouvelle bande-annonce

La nouvelle version de l’Atlus JRPG arrivera dans l’Ouest le 31 mars avec de nouveaux personnages et contenus.

Chaque fois moins pour le lancement dePersona 5 Royalen Occident. La version remaniée du JRPG deAtlusarrivera sur nos terres le 31 mars prochain avec un nouveau contenu, et ses gestionnaires réchauffent les moteurs avec la première deune nouvelle bande-annonce pour le jeu avec des voix anglaises.

Une vidéo quinous montre l’éveil de plusieurs des personnagesde cette tranche, ainsi que certains des patrons du jeu,et nous invite à “changer le monde”dans le style des voleurs de fantômes. Nous vous rappelons que Persona 5 Royal mettra en vedette les voix en japonais et en anglais, et les textes en espagnol, bien que ce ne soient pas leurs seules nouvelles.

La nouvelle version de Persona 5 comprendra également de nouveaux personnages tels que Kasumi Yoshizawa, qui précise son nom dans la vidéo, ainsi que la nouvelle Persona,plus d’activités et de zones à visiter, et quelques nouveaux mécaniciens dans leexploration des palais et combats. Il y aura égalementnouveau contenu d’histoireet un semestre supplémentaire, parmi de nombreux autres ajouts qui promettent d’offrir de nombreuses heures supplémentaires.

Si vous voulez savoirplus d’informations sur cette aventure attendue, qui arrive dans les magasins fin mars, n’hésitez pas à consulter nos dernières Impressions de Persona 5 Royal. Et si vous avez voulu jouer un rôle japonais après cette vidéo, jetez un œil à cet article avec les 21 JRPG essentiels du genre.

