“Dans un an, vous vous sentirez idiot de discuter autant de téraflops”

Andrea Pessino pense que la PS5 sera l’une des consoles les plus révolutionnaires.

Lanouvelle génération de consolesIl nous a présenté ses deux grands poids lourds: PlayStation 5 et Xbox Series X. La comparaison entre les deux consoles, une fois leurs caractéristiques annoncées, notamment leur puissance et leur catalogue, est presque impossible à éviter.

Pessino pense que la PS5 sera une console révolutionnaire dans le tempsEn plus de confirmer la rumeur de rétrocompatibilité avec certains jeux de la version précédente de la console, PlayStation a opté pour unProcesseur AMD Zen2 avec 8 cœurs et 16 threads à une fréquence de 3,5 GHz. Le GPU PS5 aura un AMD RDNA 2 à 2,23 GHZ et10.28 téraflops de calcul numérique.

Précisément dans cette dernière fonctionnalité, les téraflops bénis que nous vous expliquons à quoi ils servent dans une spéciale, c’est là que la nouvelle Xbox Series X, car elle aura12 téraflops. Cela a déclenché un débat sur “quelle console est la plus puissante”, quelque chose à propos duquel Andrea Pessino, PDG dePrêt aux studios Dawn, voulait commenter.

La comparaison entre les deux consoles a explosé ces jours-ci“Je parie un dollar: moins d’un an après son lancement, les joueurs apprécieront pleinement que la PlayStation 5 est l’une des consoles de salon les plus révolutionnaires et inspirées jamais conçues, etils se sentiront stupides de dépenser de l’énergie en discutant des “téraflops” et d’autres spécifications tout aussi mal comprisesPessino a déclaré sur son compte Twitter personnel.

Si vous voulez voir par vous-même la comparaison entre les deux consoles, enJeux 3DNous avons un spécial dédié à cela intitulé PS5 vs Xbox Series X: fonctionnalités, puissance, compatibilité descendante et jeux vidéo. Dans celui-ci, vous pouvez jeter un œil aux spécifications techniques des deux consoles avant de décider laquelle acheter.

En savoir plus sur: PS5, Ready at Dawn et The Order 1886.

