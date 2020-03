Daredevil apparaîtrait dans Spider-Man 3

Depuis longtemps maintenant, la rumeur résonne que Charlie Cox reviendrait comme Daredevil dans Spider-Man 3. À la fin de Spider-Man: loin de chez soi, notre sympathique voisin arachnide se trouve dans le besoin d’engager un avocat, ce qui a laissé les fans spéculer sur une éventuelle connexion avec lui. Diable de Hell’s Kitchen. Maintenant, cette rumeur a repris, car il semble que Marvel envisage de le faire.

Le scénariste et réalisateur américain, Kevin Smithil a récemment déclaré sur son podcast Fatman Beyond Quoi Marvel cherche à ramener le Daredevil de Charlie Cox au nouveau ruban d’arachnide:

«Avez-vous entendu dire que Spider-Man, le nouveau film de Spider-Man, va avoir un avocat? (…) Charlie Cox … Ils le ramènent en tant que Matt Murdock. C’est la rumeur sur Internet et ils disent que c’est celle que Marvel veut. »

Ce n’est en aucun cas une confirmation officielle ou quelque chose du genre, cependant, plusieurs éléments jouent en faveur de ces informations. Pour commencer, le contrat Cox avec Netflix stipule que le personnage ne peut pas être utilisé avant au moins deux ans après l’annulation de la série, donc cette clause sera remplie cette année. De plus, la série de ce personnage a été l’une des plus acclamées de la plateforme, en plus du fait que le héros a très bien rencontré les fans, il ne serait donc pas surprenant que Marvel veulent le laisser dans la peau du justicier même sur grand écran.

