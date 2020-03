Darius Cozmic Collection 2 annoncé sur Nintendo Switch

Avec le recul, le public de joueurs le plus vétéran se souvient sûrement de la grande saga de shoot’em ups qui a peuplé l’espace intergalactique des années 80 et 90, et qui est toujours là aujourd’hui, bien que plus en arrière-plan inspirant à plusieurs générations de jeux indépendants, tels que Gradius, Thunder Force, R-Type ou Darius. Cette dernière saga est particulièrement curieuse car, même issue d’une entreprise légendaire comme Taito, dont beaucoup de jeux sont entrés dans l’histoire du jeu vidéo, elle est toujours restée dans un lieu discret en Occident, laissant bon nombre de ses nombreux titres sans se situer à l’extérieur Terres japonaises, que ce soit en loisir ou consoles. C’est pourquoi lorsque Taito Corporation a annoncé l’année dernière une compilation de ses titres les plus classiques sous le nom de Darius Cozmic Collection – oui, avec z comme Bratz ou Monica Beverly Hillz -, cela a été une excellente occasion de rattraper son retard Cette vaste saga, car elle rassemble les jeux suivants sous deux aspects:

Darius Cozmic Collection Arcade

Darius (ancienne version)

Darius (nouvelle version)

Darius (version supplémentaire)

Darius II (version double écran)

Sagaia (Ver.1)

Sagaia (Ver.2)

Darius Gaiden

Console Darius Cozmic Collection

Darius II (version Mega Drive JP)

Sagaia (version Genesis)

Sagaia (version Master System EU)

Darius Twin (version Super Famicom JP)

Darius Twin (version Super NES US)

Darius Force (version Super Famicom JP)

Super Nova (version Super NES US)

Darius Alpha (version PC Engine JP)

Darius Plus (version PC Engine JP)

La deuxième de ces compilations a été annoncée pour le Nintendo Switch eShop en février de l’année dernière, mais encore une fois seulement dans le pays du soleil levant jusqu’à présent, à moins qu’elles ne nous surprennent avec un emplacement inattendu pour lequel nous sommes maintenant. Mais la chose n’est pas là, car une autre nouvelle compilation est en route, Collection Darius Cozmic 2, dont les jeux qui le composent sont encore à annoncer, oui, il est prévu d’atterrir sur les terres japonaises au cours de l’hiver à venir, et le reste des territoires? Bonne question, il faut attendre de voir si l’éditeur prend pitié du public occidental pour une fois.

