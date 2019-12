Dark Gravity annoncé pour Switch et PC

Dark Gravity est le nouveau jeu de tir de type "shoot 'em up" qui sortira sur PC en 2020 avec des plans pour une sortie console sur Nintendo Switch.

Dark Gravity fera allusion aux tireurs japonais classiques, tels que Radiant Silvergun ou Ikaruga.

Le studio polonais indépendant, Korgorus, travaille sur le nouveau jeu de tir et sera publié par Ultimate Games S.A.

Le jeu s'inscrira dans la réalité futuriste de la Seconde Guerre mondiale. Le joueur endossera le rôle d'un pilote, dont le destin est plongé dans un tourbillon d'événements.

«Le projet fait allusion aux tireurs japonais classiques d'il y a des années. Parmi les inspirations derrière Dark Gravity, on trouve Ikaruga, Radiant Silvergun et Zero Gunner. Bien sûr, il y a ici des caractéristiques uniques qui permettront à ce titre de se démarquer des autres productions. Il ne s'agit pas seulement de graphismes stylisés low poly mais d'une histoire intrigante et des grandes possibilités de fabrication et d'extension des avions de chasse », explique Rafał Szewczyk, l'initiateur du jeu et fondateur du studio Korgorus.

Au total, les joueurs trouveront dans Dark Gravity 17 missions très diversifiées, 34 boss, 8 avions de chasse et de nombreux éléments supplémentaires.

«Le niveau de difficulté sera très important – le jeu au plus haut niveau sera significativement différent du niveau normal. Plus le niveau est élevé, plus les défis, les nouveaux ennemis, les nouveaux boss et les secrets supplémentaires sont nombreux. Surtout, il existe également de grandes différences concernant les avions de chasse. Chacun d'eux aura son propre caractère unique et l'armement peut être adapté à vos propres préférences. Tout cela augmentera en outre la durée de vie de Dark Gravity », ajoute Rafał Szewczyk.

Les principales caractéristiques de Dark Gravity:

Gameplay rapide et intense;

Campagne non linéaire, histoire intrigante;

Graphiques élégants et low poly;

3 niveaux de difficulté différents;

Fabrication et expansion d'avions de chasse;

34 patrons;

Un mode de survie supplémentaire.

La première de Dark Gravity sur la plateforme Steam est prévue pour le quatrième trimestre 2020. Plus tard, le jeu sortira sur Nintendo Switch et pourrait également apparaître sur d'autres consoles.

en relation

.