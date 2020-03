Dark Souls 3 Champion’s Ashes, un mod impressionnant qui passe en revue le système de combat, est disponible

La version PC est également enrichie de nouvelles armes et de nouveaux contenus grâce à ce package.

Près de quatre ans après sa première, le fabuleux Dark Souls III nous surprend à nouveau grâce à un nouveau et impressionnantmodappeléCendres de champion, qui est déjà disponible sur PC via NexusMods. Signé par un groupe de programmeurs qui s’identifient comme Halvard, Gabri et Angeluso, le téléchargeable fournit une revue de travail dusystème de combatdu jeu, principalement destiné à apporter plus d’équilibre et de profondeur au multijoueur compétitif.

Une fois installé, Champion’s Ashes introduit un nouveau système de feinte qui permet de reliercombosd’attaques avec des armes d’une manière plus organique et ininterrompue; commeanimationspour annuler le lancement de coups chargés ou même de sorts. Les armes gagnent de nouveaux combos, alternant des techniques familières avec de nouvelles qui peuvent être utilisées pour répéter des combos ou en enchaîner de nouveaux. Les animations de certaines armes de pointe existantes sont également moulées sur ce nouveau système, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne l’actualité.

De plus, le mod passe également en revue lesles statistiquesde nombreux équipements et en ajoute même de tout nouveaux. Parmi ces derniers on trouve quelques bagues, mais aussiarmes et armurescertains, sauvant des conceptions comme celle de l’ensemble Demon’s Souls Boletaria, mais également basées sur des créatures de DS3 comme le géant Yhorm. De plus, de nouveaux objets vous permettent, entre autres, de changer la couleur de votre spectre.

Vous pouvez trouver les instructions pourtélécharger et installerle mod dans le lien ci-dessus, bien que nous vous recommandons fortement de tout lire attentivement, surtout si vous tenez compte du fait que l’utilisation de Champion’s Ashesconduire à une «interdiction»de votre compte, afin que vos utilisateurs doivent jouer dans de nouveaux comptes partageant leurs bibliothèques principales. Pendant ce temps, FromSoftware continue de travailler sur son prochain projet, Elden Ring, qui sera une évolution de Dark Souls. Il faudra attendre de voir si votre système de combat sera aussi organique ou non.

