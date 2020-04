Dark Souls et Warframe se combinent dans un nouveau shell mortel Action-RPG

Des développeurs derrière Metro: Exodus, Ghost of Tsushima, World of Warcraft, et plus encore, vient Mortal Shell – un RPG d’action avec des influences Dark Souls, qui devrait être lancé plus tard cette année sur Xbox One, PS4 et PC.

Du développeur Cold Symmetry, Mortal Shell comprend le combat délibéré qui a été popularisé par la série Soul Software de From Software, avec des éléments de jeu de rôle qui vous permettent de mettre à niveau les armes et les compétences tout en explorant un monde ouvert non linéaire. La bande-annonce révélée ci-dessous donne bien son ton, avec une atmosphère plus axée sur l’horreur que celle de ses influences.

Un aspect de Mortal Shell qui se démarque est les coquilles elles-mêmes. Vous porterez physiquement les corps vides des guerriers tombés au combat, chacun jouant avec différents styles et capacités de combat. Vous pouvez vous familiariser avec un obus et l’améliorer davantage, vous permettant de choisir votre style de jeu et de vous adapter en conséquence avec des objets et des armes dessus.

Mortal Shell est en développement depuis plus de deux ans, Cold Symmetry ne comptant que 15 employés. Ses trois co-fondateurs – Andrew McLennan-Murray, Anton Gonzalez et Vitaly Bulgarov – sont ravis de pouvoir enfin montrer le travail du studio. “Les deux dernières années ont été une période de croissance ininterrompue, pleine de révélations choquantes de complexité pure qui entrent dans la création d’un jeu vidéo que vous, vous-même, aimeriez vraiment jouer”, lit-on dans un communiqué de presse du studio.

Mortal Shell n’est pas trop loin non plus, avec un lancement prévu au troisième trimestre 2020. Vous pouvez demander à jouer à la version bêta sur le site officiel du jeu, bien que les détails du test ne soient pas encore connus.