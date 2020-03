Darkest Dungeon 2 revient pour donner des signes de vie. Son développement progresse et est en bonne voie

Red Hook Studios a publié un message sur l’état du projet, qui promet des nouvelles bientôt.

Darkest Dungeon était l’un des RPG indépendants les plus intéressants (et les plus difficiles) de la dernière décennie. Avec cela, l’annonce de son deuxième épisode il y a un an a laissé les fans pleins d’attentes sur le jeu, bien que depuis lors,il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles de lui. Cependant, il n’y a aucune raison de craindre: Darkest Dungeon II est sur la bonne voie.

Grâce au compte de jeu,Red hook studiosIl voulait rassurer les fans pour confirmer que s,Darkest Dungeon II est toujours en cours et son développement semble bon: “Nous avons été très calmes avec Darkest Dungeon II, mais n’ayez crainte, l’équipe travaille dur et le jeu prend forme.”

À cela, l’étude canadienne ajoute que «nous avons augmenté notre équipe au cours de la dernière année et nous sommes ravispour partager plus d’informations lorsque les étoiles sont propices“Avec plus de travailleurs impliqués dans le projet, on voit qu’aux studios Red Hook ils veulent être ambitieux avecla suite de votre RPGqui était l’un des titres les plus populaires du genre en 2016.

Sans surprise, il y a un an, ils parlaient de récupérerSystème de combat de Darkest Dungeon, mais avec des changements dans leurs techniques pour aller plus loin, pour le garder frais. Et bien sûr,pour s’assurer que c’est un défimême pour les joueurs les plus vétérans. Si vous avez voulu revenir sur cette saga, ou ne la connaissez pas et qu’elle a éveillé votre curiosité, voici notre analyse du Darkest Dungeon original.

