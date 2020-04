Darkest Dungeon recevra le mode arène et vous pourrez vous battre contre d’autres joueurs

L’un des titres indépendants qui a attiré le plus l’attention pour leur proposition difficile est Darkest Dungeon. Le titre est à l’origine arrivé sur PC en 2016, mais aujourd’hui, il est également disponible sur consoles. Au cours de ces années, il a reçu plusieurs DLC, mais le suivant est celui qui intéresse beaucoup les fans, car cela lui permettra de jouer contre d’autres utilisateurs.

Sur Twitter, le développeur Red Hook Studios a révélé le 1er avril qu’un DLC amènerait des combats de héros contre héros de Darkest Dungeon, dans un style d’arène. Cela a naturellement amené de nombreux utilisateurs à penser que c’était une blague, mais ce n’est pas le cas, car les combats entre joueurs se réaliseront bientôt.

Le développeur a confirmé plus tard que cet ajout ferait le titre grâce au DLC. Le cirque du boucher en mai. La bonne nouvelle est qu’il sera enfin possible de participer à des combats d’arène contre d’autres joueurs.

Au cas où vous l’auriez manqué: la suite de Darkest Dungeon a déjà été annoncée.

Le multijoueur JcJ n’affectera pas la progression de la campagne

Selon les informations officielles sur la page Steam, le titre de base sera nécessaire pour jouer au DLC, qui inclura un nouvel emplacement dans la ville: le Butcher’s Circus. Quelque chose d’intéressant que vous devez prendre en compte est que dans ces batailles, vous ne mettrez pas en danger vos données enregistrées des héros de la campagne, mais ce sont des batailles distinctes.

Le DLC vous permettra de former une équipe de 4 aventuriers et d’essayer de gravir le classement. De plus, vous pourrez débloquer des modèles de bannières et créer votre héraldique.

Le développeur n’a pas partagé une vidéo de présentation, mais des images, que nous laissons ci-dessous.

Regardez d’abord Le cirque du boucher

Nous ne plaisantions pas – The Butcher’s Circus arrive en mai!

Jouez à des combats intenses dans l’arène PVP contre vos amis et vos ennemis. Choisissez votre fête et votre chargement et laissez les jeux commencer!

Liste de souhaits ici: https://t.co/SHKqZiqbML pic.twitter.com/8pXVhOBUiO

– Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) 2 avril 2020

Comment recevez-vous ces nouvelles? Vous attendiez-vous à ce que ce type de combat atteigne le titre? Dites-le nous dans les commentaires.

Darkest Dungeon est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, entre autres consoles et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

