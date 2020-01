La société sud-coréenne DASOM a lancé une gamme de produits Pokémon officiellement autorisés pour les chiens.

La nouvelle gamme de produits Pokemon comprend des bavoirs, des coussins, des sacs à dos, un jouet Poke Ball et bien plus encore. Les Pokémon présentés dans la gamme incluent Pikachu, Dedeene, Bulbasaur, Eevee, Ditto, Gengar, Snorlax, Charmander, et plus:

Découvrez la gamme complète de produits ici (navires en Corée du Sud).

en relation

.