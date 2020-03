Date de la Battle Royale gratuite de «Call of Duty: Modern Warfare»

De toutes les sorties de l’année, le mode Warzone de Call of Duty: Modern Warfare est l’un des plus attendus. Les fuites nous ont mis sur la piste presque depuis son lancement, et le fait qu’avec la première de la saison 2 une nouvelle option soit apparue au menu, avec le filtrage complet de la carte et des vidéos du tutoriel qu’Activision s’est empressé de censurerTout indique que le lancement est imminent.

Aujourd’hui, Okami, un leaker d’entreprise bien connu, déjà confirmé le mode de prise de vue avant même son lancement, il a donné plus d’indices pour la sortie gratuite de Battle Royale de ‘Call of Duty: Modern Warfare’, surtout lorsque la société a augmenté plusieurs vidéos en format privé sur votre chaîne YouTube pointant vers une annonce imminente.

En ce sens, si nous écoutons les rumeurs, le Battle Royale gratuit de Call of Duty: Modern Warfare il serait lancé le 10 mars, avec une bande-annonce prévue pour quelque part entre aujourd’hui et lundi prochain. Le tweet prévoit également que le jeu sera totalement gratuit et que pour ceux qui n’ont pas le jeu complet, ils pourront télécharger la Battle Royale séparément et gratuitement.

– Warzone lance le 10 mars

– La remorque est prête. Ça arrive jeudi ou lundi.

– Libre de jouer

– Escouades uniquement

– Sera dans son propre client séparé

Lorsque tout cela se réalisera, vous saurez que j’ai raison au sujet du MW2R à venir cette année.

– Okami (@ Okami13_) 5 mars 2020

On ne sait pas comment le système de micropaiement fonctionnera, ce qui est sûr, si, d’une part, il sera intégré dans le pass de combat et le magasin actuel de Warfare ou si, d’autre part, il fonctionnera séparément, avec son propre contenu et même avec Votre propre passe de bataille. De plus, la fuite pointe vers le lancement seul le mode carré sera disponible, de sorte que les options de triplettes, de duos ou de solitaire seraient laissées pour plus tard.

Sur la carte, il est également filtré, il est géant et c’est un recueil entre des cartes multijoueurs, ceux de la guerre terrestre ou des opérations spéciales, tous réunis dans une immense carte avec des environnements différents et qui serait beaucoup plus grande que les Black Ops 4.

‘Warzone’ contre «Blackout»

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre le jour 10 pour voir si les données sont réelles.

👇 Plus en hypertexte