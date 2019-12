Date de lancement de Jack Jeanne, édition limitée et cadeau spécial Switch Lite au Japon

Plus tôt cette année, l'artiste de Tokyo Ghoul Sui Ishida et BROCCOLI ont annoncé une toute nouvelle IP, Jack Jeanne, pour Nintendo Switch. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas reçu de mise à jour pour le jeu – mais maintenant nous avons enfin plus de détails sur la sortie du titre!

BROCCOLI a confirmé que le jeu sera lancé à 7800 yens le 5 août 2020 au Japon. Une édition limitée de 12 300 yens «Univers Collection» sera également disponible – contenant une copie du jeu, un livre d'art, un roman intitulé «Another», un CD dramatique original et un CD de collection vocale.

En plus de cela, les clients chanceux qui achètent l'édition limitée auront une chance de gagner un Switch Lite avec une illustration de Sui Ishida derrière – avec un total de 100 de ces Switch Lites spéciales à gagner. Voici une image d'aperçu de ce à quoi il ressemblera.

Pour l'instant, il n'est pas prévu de sortie occidentale du jeu. Nous vous ferons rapport au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage dans les prochains mois.

