Date de sortie de Maneater pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch – GTA rencontre Jaws bientôt – HITC

Tripwire Interactive

Le Grand Theft Auto rencontre Jaws RPG arrive bientôt, et vous trouverez ici sa date de sortie pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Maneater sera probablement considéré comme le plus grand jeu de requins de tous les temps grâce à un hybride GTA avec un manque de bonne concurrence. Cependant, contrairement à ses concurrents, il semble en fait être agréable. Et la bonne nouvelle est que la date de sortie de sa PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch approche presque aussi vite que le requin de Jaws nageant après les jambes d’une femme nue.

On craignait que Maneater soit une exclusivité PC, mais le jeu qui vous permet de consommer et de dévorer les humains comme un requin arrivera également sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C’est fantastique pour tous les amateurs de requins qui ont toujours rêvé d’un jeu vidéo Jaws dans le style de Grand Theft Auto.

Date de sortie de Maneater pour PS4, Xbox One et PC

La date de sortie de Maneater sur PS4, Xbox One et PC est le 22 mai 2020.

Si vous pré-commandez Maneater avant sa date de sortie sur PS4 ou Xbox One de GAME, vous serez récompensé par une adaptation de Tiger Shark en tant que Day One DLC.

Il n’y a pas de date de sortie pour le jeu sur Steam car Maneater sera exclusif à Epic Games Store au lancement.

PC Gamer a noté en 2018 qu’il ferait ses débuts sur Epic Games Store d’abord en 2019, puis sur d’autres plates-formes un an plus tard, il est donc possible que sa date de sortie pour Steam soit en 2021 après mai.

Date de sortie de Maneater pour Nintendo Switch

Maneater devrait également arriver sur Nintendo Switch en 2020, mais aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée.

Comme The Outer Worlds et d’autres titres qui ont atterri sur le Switch après PS4 et Xbox One, il est possible que Maneater atterrisse sur la console de Nintendo après un retard de quelques mois seulement.

