Date de sortie de Modern Warfare Battle Royale: Quand Warzone arrivera-t-il dans Call of Duty?

Déplacez-vous, Blackout, il y a un nouveau Modern Warfare battle royale en ville, et sa date de sortie est bientôt.

Alors que Fortnite a conquis la bataille grand public et continue de dominer la plupart des conversations, PUBG – le jeu qui a vraiment déclenché l’engouement pour la bataille royale – se glisse tranquillement comme l’un des jeux les plus joués de Steam. Si Call of Duty Warzone peut capturer le réalisme granuleux de PUBG et le combiner avec l’attrait de masse poli de Fortnite, alors la bataille royale de Modern Warfare pourrait être le nouveau gagnant du dîner de poulet gagnant.

Warzone est le nouveau titre autonome de Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare, qui est devrait sortir début mars. Le gros changement dans la livraison est que cette partie de Modern Warfare sera gratuite – comme la majorité des titres de bataille royale sur le marché. De plus, les joueurs actuels de Modern Warfare pourront amener leurs mois de progression et se déverrouiller dans le nouveau mode, tandis que le Battle Pass de la saison 2 de Modern Warfare est également censé prendre en compte la progression de Warzone.

Si vous en avez assez de Fortnite et d’Apex Legends, mais que vous aimez affirmer votre supériorité en remportant des matchs de bataille royale, alors Warzone pourrait être dans votre rue. Dans cet esprit, jetons un œil à tout ce que nous savons sur Warzone.

Modern Warfare battle royale – Statistiques rumeurs pour COD Warzone

Quelle est la date de sortie de Modern Warfare Battle Royale?10 mars

Que pourrait compter le joueur dans la bataille royale de Modern Warfare?200

Qui est censé être le développeur de la bataille royale de Modern Warfare?Raven Software et Infinity Ward

La bataille royale de Modern Warfare sera-t-elle gratuite?Le mode Battle Royale Warzone serait gratuit, les progrès des propriétaires de jeux de base se poursuivront

Date de sortie de Modern Warfare Battle Royale

On dirait la date de sortie de la bataille royale de Modern Warfare est le 10 mars, tel que rapporté pour la première fois par VGC. Les créateurs de contenu sont censés être amenés par avion pour le tester avant le lancement, ce qui signifie généralement qu’une annonce est en cours. Nous nous attendons à ce qu’un flux de révélations se produise imminemment, nous vous tiendrons donc informés des heures de démarrage potentielles et de ce à quoi vous attendre dans Warzone, alors revenez bientôt.

Carte de la bataille royale de Modern Warfare

La carte de la bataille royale de Modern Warfare a été divulguée plus tôt ce mois-ci et elle est deux fois plus grande que la carte Blackout de Black Ops 4.

Bien que cela ressemble à une itération intéressante, une énorme carte fait du mouvement une considération beaucoup plus importante. Avec l’expérience de base de Modern Warfare centrée sur les «bottes sur le terrain», il sera intéressant de voir comment l’équipe de développement abordera le problème. La rumeur dit que Warzone est en développement dans le studio appartenant à Activision et développeur adjoint de longue date de Call of Duty, Raven Software – avec l’aide d’Infinity Ward.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Nous savons qu’il y aura une banque où vous pourrez déposer votre pillage et un goulag où vous pourrez opposer 1v1 pour avoir la chance de réapparaître, et il semble qu’il y ait aussi une piste d’atterrissage, une arène sportive et un barrage hydroélectrique sur la carte. Il comportera 15 zones et six points d’intérêt, ce qui est tout aussi bien lorsque vous recherchez un point de vue ou un endroit où vous cacher contre 199 autres joueurs.

Compte, gameplay et killstreaks de Modern Warfare Battle Royale

Oh, ne l’avons-nous pas mentionné? Dans un match de bataille royale standard, vous êtes généralement confronté à une centaine de joueurs, Warzone oppose 200 joueurs les uns contre les autres alors qu’ils parcourent la carte à la recherche d’équipement. Il est également censé y avoir des listes de lecture en équipe et en duo à côté de la possibilité de jouer en solo. Il empruntera également le système de ping d’Apex Legends, de sorte que vous n’aurez pas à souffrir que des bébés pisse pleurent dans le micro – à moins que ce ne soit votre confiture. Pour maintenir l’action en mouvement, il y aura le cercle de fermeture habituel, sauf que la tempête (d’incendie) aurait été remplacée par du gaz chimique dont vous voudrez éviter une bouchée.

Vous pourrez trouver diverses armes et objets au cours d’un match, ainsi que différents niveaux d’équipement pour vous protéger, tels que des armures et des casques. Vous pourrez également utiliser Avantages pendant un match et nous avons une idée approximative de ce que ceux Avantages pourrait être.

Alerte élevée: Donne une vision lorsqu’un ennemi vous regarde de l’extérieur de votre FoV.

Observateur: L’équipement ennemi dans un petit rayon est visible et mis en évidence pour vous, même à travers les murs.

Traqueur: Les ennemis laissent des empreintes de pas lorsqu’ils se déplacent et augmentent la vitesse de déplacement accroupi.

Stalker: Mouvement plus rapide tout en visant la vue vers le bas.

Buteur: Vous permet d’identifier les ennemis de plus loin en affichant leurs noms à une plus grande distance.

Tour de passe-passe: Rechargez vos armes 50% plus vite que la normale.

Armurier: Vous utilisez des plaques d’armure 20% plus rapidement et elles fournissent 10% d’armure en plus.

Goûts artisanaux: Les armes que vous récupérez ont une chance de se mettre à niveau automatiquement.

Poches profondes: Tout équipement utilisable que vous ramassez a une utilisation supplémentaire.

Grenadier: Tout équipement jetable que vous ramassez a une utilisation supplémentaire.

Guérisseur: Vos articles médicaux continuent de guérir 25% supplémentaires de leur valeur au cours des 20 prochaines secondes.

Voleur: Lorsque vous récoltez, générez 20% de pillage de plus.

Charognard de munitions: Les ennemis que vous tuez lâchent toujours des munitions.

Charognard d’armure: Les ennemis que vous tuez lâchent toujours des plaques d’armure.

Medic Scavenger: Les ennemis que vous tuez lâchent toujours des objets médicaux.

Pillage de charognard: Les ennemis que vous tuez lâchent toujours du pillage.

Chasseur de primes: Si vous tuez quelqu’un avec plus d’avantages que vous, gagnez suffisamment de points pour les égaler, puis vous pouvez remplacer cet avantage.

Fantôme: Vous êtes invisible pour les drones et les capteurs.

Sournois: Vos pas sont invisibles et les ennemis ne sont pas avertis lorsque vous les suivez.

Explosive Ordnance Disposal: Résistance aux explosifs, et vous pouvez capturer des mines d’argile et des mines ennemies.

Il existe également une option de réapparition, mais vous devrez vous battre avec d’autres joueurs pour avoir une chance de revivre. Les coéquipiers abattus seront placés dans le goulag avec d’autres adversaires et vous aurez besoin de 1c1 contre un autre joueur pour revenir dans le jeu. Pour réapparaître un coéquipier, vous aurez besoin d’un jeton de réapparition, puis vous devrez déposer son corps près d’une ambulance. Après ça, c’est parti pour le goulag.

Killstreaks prendra également en compte et vous pouvez recueillir Pillage – la monnaie du jeu – pendant un match, mais soyez averti: si vous mourez, votre butin peut être pillé. Vous pouvez également mettre votre Plunder en banque, mais vous risquez de révéler votre position.

Vous pourrez également créer un Kit de chute, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner votre pré-match de chargement, similaire à la façon dont vous sélectionnez les emotes et les accessoires dans Fortnite. Vous devrez utiliser votre pillage pour acheter un marqueur de kit de chute, puis vous pourrez en appeler un pendant un match. Les kits de dépôt sont le seul moyen d’avoir trois avantages actifs à la fois.

Vous pourrez également dépenser Plunder en killstreaks tels que Precision Airstrike, Cluster Strike et un UAV – qui sont tous des killstreaks dans le jeu principal. Vous pourrez également acheter des masques à gaz, des plaques d’armure, une boîte de munitions et un marqueur pour les kits de largage susmentionnés.

En plus d’essayer de gagner un match, il y aura diverses missions et défis disponibles. Une récente datamine a montré qu’il pourrait y avoir une chasse au trésor, un mode de domination et un assassinat, où vous devrez tuer un joueur spécifique.

Vous avez également la possibilité d’organiser un match privé avec vos amis si les soirées LAN sont toujours votre truc.

Pour en savoir plus sur le jeu de base, vous pouvez réellement jouer: saviez-vous que la mission obsédante de Clean War de Modern Warfare était à l’origine censée être trois fois plus grande?