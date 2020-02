Date de sortie des Outriders «ajustée», non retardée, pour PS5 et Xbox Series X

Quand il a été révélé pour la première fois, Outriders devait sortir à l’été 2020. Mais lorsque Square Enix a par la suite confirmé Outriders pour PS5 et Xbox Series X, il est venu avec une nouvelle fenêtre de sortie: Holiday 2020.

Lors d’un récent aperçu du jeu, le studio de développement People Can Fly a clarifié le changement.

«Nous avons ajusté les délais», a déclaré à VG247 Rafal Pawlowski, concepteur de niveau principal pour People Can Fly.

“Parce qu’en ce moment, cela a plus de sens avec ce que nous savons déjà sur la Xbox Series X et la PlayStation 5. Cela ne fait que modifier la chronologie pour nous.”

“Tout dépend du produit de première partie”, a ajouté Szymon Barchan, concepteur narratif en chef chez Outriders.

«Nous terminons le match, il n’y a aucun problème avec lui. C’est un produit et il faut y penser comme ça. ”

Fabriqué par l’équipe de développement derrière Bulletstorm et Gears of War: Judgment, Outriders est un jeu de tir de science-fiction sinistre et granuleux conçu pour une coopération de 1 à 3 joueurs. En tant que Outrider, votre équipe quitte la Terre à la recherche d’un nouveau foyer pour l’humanité.

Dans le monde lointain d’Enoch, une rencontre avec la mystérieuse anomalie vous replonge dans le sommeil cryogénique. Après 30 ans, vous vous réveillez pour découvrir la planète non seulement ravagée par une guerre permanente, mais que votre pinceau avec l’Anomalie vous a laissé le pouvoir élémentaire de contrôler le feu, l’électricité ou même le temps.

Outriders sera publié sur les consoles de génération actuelles, ainsi que sur PS5, Xbox Series X et PC. C’est l’un des premiers jeux à être confirmé publiquement pour les consoles de nouvelle génération. Il vise à raconter une histoire mature, mais avec un personnage principal, vous créez vous-même.

Faisant fi de la tendance des tireurs de looters triple A, People Can Fly se détourne du modèle de service en direct et vise à offrir un package complet et une expérience complète pour les joueurs au lancement.

Pour en savoir plus sur nos premières impressions avec Outriders, consultez notre aperçu pratique ici.