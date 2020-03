Date de sortie et de la bande-annonce de “Warzone”, la bataille royale gratuite de “Call of Duty”

Après avoir filtré le premier jeu de Warzone, la bataille royale de Call of Duty, enfin Infinity Ward et Activision ont décidé de déplacer leurs jetons pour augmenter l’attente parmi les millions de joueurs impatients de cette modalité. Les entreprises ont publié le Bande-annonce officielle et sa date de sortie: 10 mars. Il sera disponible sur PS4, Xbox One et PC afin gratuit; sera indépendant de Modern Warfare, vous n’avez donc pas besoin d’avoir ce dernier.

En fait, dans le menu principal de Modern Warfare, en particulier dans la section confidentielle qui a été ajoutée avec l’arrivée de la deuxième saison, un compte à rebours est déjà affiché pointant vers le 16h00 d’Espagne (09h00 du Mexique) à partir du 10 mars. Il convient de noter que ce calendrier ne s’appliquera qu’aux acheteurs de Modern Warfare; le reste des utilisateurs doit attendre 4 heures supplémentaires.

Warzone comportera un grande carte, composé à son tour de plusieurs scénarios emblématiques de la franchise. “Warzone se déroule à Verdansk, une vaste ville avec plusieurs zones nommées et plus de 300 points d’intérêt. Les zones se déroulent dans différents types d’environnements, tels que les villes et les zones rurales. Modifiez l’emplacement de votre atterrissage dans chaque jeu pour obtenir une meilleure disposition du terrain et profiter de ce que Verdansk a à offrir “, mentionnent-ils.

Aura support pour 150 joueursCependant, ce chiffre pourrait passer à 200 à l’avenir. Au début, il sera possible de profiter deux modalités: Battle Royale et Plunder. La première est la confrontation de survie classique que nous connaissons tous, dans laquelle les joueurs doivent également prendre soin du gaz toxique qui s’approche des frontières. L’autre propose d’accumuler le plus grand montant d’argent qui sera distribué sur toute la carte. Bien sûr, vous pouvez voler vos adversaires pour progresser plus rapidement. Activision souligne qu’il y aura des “contrats” que vous pourrez remplir pendant le cours:

Les contrats sont des tâches axées sur les objectifs que les joueurs peuvent trouver et activer à Verdansk. Une escouade peut activer un contrat à la fois et la terminer vous récompense en espèces et autres objets de butin. Il existe plusieurs types de contrats, y compris les contrats Scavenger, dans lesquels vous devez rechercher et ouvrir une série de boîtes d’approvisionnement et de contrats de reconnaissance, dans lesquels vous devez sécuriser un emplacement, similaire au mode Domination de Call of Duty. En plus de l’argent, les contrats peuvent vous donner des récompenses spéciales, telles que la possibilité de voir le prochain emplacement d’effondrement du cercle avant qu’il ne commence à se fermer.

Le Battle Royale permet également d’accumuler de l’argent, bien que ce ne soit pas un objectif principal, mais de pouvoir acheter différents articles dans le “Acheter des stations”. Sur la carte, ils seront indiqués comme un panier d’achat; vous pouvez y acquérir des killstreaks, des jetons de résurrection pour faire revivre des compagnons tombés, des kits de santé et plus encore. Si vous craignez que votre argent ne tombe entre les mains des autres, vous pouvez acheter un “ballon de dépôt” sécurisé afin que tous les membres de l’escouade déposent de l’argent quel que soit leur emplacement.

Dans Warzone, les véhicules ne pouvaient pas manquer, car ils seront essentiels pour se déplacer sur l’immense carte. Au total, ils seront offerts jusqu’à 5 types: VTT (ATV), rover tactique, SUV, camion cargo et un hélicoptère. “Si vous devez vous rendre rapidement dans Warzone, la meilleure méthode est un véhicule. Il existe cinq véhicules, tous avec différents niveaux de protection, de vitesse, de sièges et de capacité hors route. Chaque véhicule a un compteur de santé et lorsqu’il atteint zéro, le le véhicule explose. “

En ce qui concerne la mécanique jouable, Warzone intègre plusieurs propositions intéressantes pour se détacher des autres battle royale. Le premier est le Goulag, un endroit que vous atteindrez automatiquement lors de votre première élimination. Ici, vous affronterez un autre joueur, celui qui gagne aura la possibilité de retourner au combat. Le perdant doit attendre que son équipe termine le match pour rejouer.

Pour finir, Warzone aura une progression croisée et un jeu croisé, afin que les joueurs sur console et sur ordinateur puissent se faire face. Au début, ce ne sera possible jouer en triplettes, bien qu’Infinity Ward souligne que vous pouvez modifier les paramètres en solo et en duo. Il y aura également un format avec les saisons qui sera partagé avec Modern Warfare.

