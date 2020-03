date de sortie et nouvelle bande-annonce

Fantôme de Tsushima aura l’honneur de rejeter le catalogue de jeux exclusifs sur PlayStation 4, au cours du dernier trimestre de l’année verra le jour de sa plate-forme successeur, la PS5. Depuis la présentation du jeu en 2017, Sony a été très prudent lorsqu’il a révélé des informations à ce sujet.Cependant, ces derniers mois, la stratégie du secret a commencé à être abandonnée. Aujourd’hui, après une longue attente, nous connaissons enfin la date de sortie: 23 juin.

Sucker puch, étude responsable de la saga Infamous et maintenant Ghost of Tsushima, a partagé un bande-annonce spectaculaire qui, en plus d’annoncer la date mentionnée, nous montre également la histoire et quelques scènes avec gameplay. Bien sûr, la première chose qui attire l’attention est l’impressionnante section graphique; Il est à la hauteur de ce que vous attendez d’un titre qui clôturera le cycle de vie d’une console. Bien sûr, la capture a été améliorée sur une PlayStation 4 Pro.

Bande-annonce pour l’Espagne

Bande-annonce pour l’Amérique latine

Bande-annonce en anglais

Ghost of Tsushima est un jeu de monde ouvert au Japon à la fin du XIIIe siècle, en particulier en 1274. L’Empire mongol a commencé son expansion vers l’Est et l’île de Tsushima est la dernière ligne à franchir avant d’atteindre l’île principale du Japon. Les envahisseurs, dirigés par le général Khotun Khan, sont prêts à anéantir tout territoire à percer.

Il guerrier samouraï Jin Sakai, survivant de l’invasion des Moghols, fera tout son possible pour protéger son peuple. Cependant, cela implique renoncer aux enseignements moraux qui l’a formé comme un guerrier: “Jin a grandi et s’est entraîné selon les traditions des samouraïs. Lorsque les Mongols ont facilement vaincu les forces des samouraïs, le monde de Jin est déchiré et il doit faire face à la décision la plus difficile de sa vie: honorer les traditions et les coutumes de leur éducation de samouraïs et mener une guerre qui ne peut pas gagner ou dévier de la voie des samouraïs pour protéger l’île et ses habitants “, dit l’étude.

La proposition exclusive de Sony offre un immense carte avec une grande variété de scénarios et de paysages, des plaines aux forêts anciennes qui gardent toutes sortes de secrets. Étant un titre mondial ouvert, vous rencontrerez missions principales et secondaires; Ce dernier vous aidera à monter de niveau et à améliorer vos compétences pour faire face à l’histoire. Le 23 juin, nous pouvons savoir si Ghost of Tsushima répond aux attentes élevées.

