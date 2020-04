date de sortie officielle, Battle Mode et bien plus encore

Il est incontestable d’affirmer que le voyage parcouru par le dernier épisode de la saga beat’em up bien-aimée, depuis son annonce en août 2018, a certainement été considérable. Cependant, pendant tout ce temps, il y a beaucoup de nouvelles affichées et le matériel publié sur ce titre. Il y a quelques jours, nous avons confirmé que l’eShop datait du lancement de Streets of Rage 4 pour le 23 avril prochain. Date que, après avoir contacté l’équipe de développement, nous avons pris des pincettes car ce n’était pas une annonce officielle. Cependant, nous venons de recevoir la confirmation officielle et maintenant, enfin, nous pouvons fixer une date et une date pour sa sortie.

Et est-ce que Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games viennent de nous envoyer un communiqué de presse complet, comme ils nous ont déjà habitués, dans lequel ils révèlent que Streets of Rage 4 arrivera sur Nintendo Switch, au moins en format numérique, le prochain 30 avril (Il ne reste plus qu’à l’eShop pour mettre à jour la date). À leur tour, ils ont partagé avec nous tous une nouvelle remorque concentré sur son “Battle Mode” ou Mode bataille. Modalité, liée à des titres tels que Streets of Rage 2 et 3, dans lesquels nous devrons renoncer, pendant quelques minutes, à l’esprit coopératif qui imprègne le titre pour lutter contre un ou trois amis dans des scénarios différents et variés de Wood Oak City. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo en question:

Pour aggraver les choses, l’équipe de développement a détaillé, via une entrée sur le blog PlayStation, comment le processus d’incorporation des personnages pixélisés, récemment annoncé, et le BSO original de Streets of Rage 1 et 2 a été. un travail qui, selon eux, n’était pas facile, mais était absolument essentiel. En outre, comme cela se produit généralement dans ces cas, l’idée est venue par hasard et a rebondi. Au cours de la première phase de développement, ils ont décidé d’utiliser des sprites des épisodes précédents, en les ajoutant au moteur du jeu, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec les thèmes classiques finalement incorporés (avoir des compositeurs de franchise classiques comme Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima a probablement arrangé les choses. encore plus facile). Tout s’accordait si bien que l’équipe de développement a estimé que c’était une étape naturelle, et aussi un hommage, de conserver ce contenu dans la version finale. Pour conclure, la maison de disques Brave Wave Productions, centrée sur le monde du jeu vidéo, a sorti un illustration inédite créé par Ayano Koshiro et Hitoshi Ariga eux-mêmes.

Que pensez-vous du mode Battle of Streets of Rage 4? Connaissiez-vous la franchise? Si oui, aimeriez-vous partager avec nous toutes vos batailles avec Axel, Blaze, Adam et compagnie?

