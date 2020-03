Date de sortie sur Nintendo Switch

Ce que nous, qui sommes profondément impliqués dans le monde des jeux vidéo, savons très bien, c’est qu’il existe des titres pour tous les goûts et pour toutes sortes de personnes. Donc, cette fois, il est temps de parler Combat d’animaux, un titre très bête dans lequel les protagonistes sont des personnages animaliers qui recevront des gâteaux jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul gagnant, puisque maintenant la date à partir de laquelle on peut y jouer sur la console hybride du Big N a déjà été révélée. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails de cette future version!

Fight of Animals apporte ses batailles d’animaux à Nintendo Switch

Comme révélé sur le réseau social Twitter, Combat d’animaux a déjà une date de sortie, et à venir sur Nintendo Switch le 9 avril 2020, donc il ne faudra pas longtemps pour le télécharger via l’eShop européen. De plus, si nous l’achetons du 2 au 8 avril, nous pourrons bénéficier d’une remise spéciale de 10%, ce qui en fait une excellente opportunité pour ceux qui ont hâte de l’obtenir.

En outre, il convient également de noter que, bien que ce jeu puisse sembler quelque peu controversé au début, ses créateurs indiquent clairement à tout moment qu’il s’agit de personnages fictifs et qu’aucun animal n’a subi de dommages en réalité, il n’est donc pas Il n’y a aucun problème pour profiter du combat le plus bestial que l’on puisse voir dans le monde des jeux vidéo. Il est temps de choisir notre combattant animal le plus préféré et de montrer que nous sommes les plus puissants du règne animal! Et vous, obtiendrez-vous une copie numérique de Fight of Animals dès qu’elle sera disponible?

