Date de sortie sur PS4 et Nintendo Switch après un accès anticipé sur Steam – HITC

Quelle est la date de sortie de World Of Horror sur PS4 et Nintendo Switch? Il sera bientôt disponible en accès anticipé sur Steam!

Il y a de bons jeux d’horreur pour les joueurs de Nintendo Switch et PlayStation 4 à prévoir en 2020, comme Little Nightmares 2, mais World Of Horror est peut-être le plus unique et le plus attrayant tant du point de vue du gameplay que des visuels. Il rejoindra Early Access sur Steam très bientôt, et il arrivera également sur les consoles peu de temps après.

Décrit comme un jeu qui comprend un récit de ramification avec de nombreux personnages jouables, World Of Horror est un titre passionnant qui propose des visuels en noir et blanc entièrement fabriqués à partir de Microsoft Paint. Et ces visuels sont incroyablement effrayants et énervants car ils font très penser à des mangas terrifiants tels que Uzumaki (Spiral).

Avec un complot qui serait une lettre d’amour aux deux H.P. Lovecraft et Junji Ito, vous voudrez certainement être à l’affût de sa date de sortie sur Nintendo Switch et PS4.

Date de sortie de World Of Horror Early Access sur Steam

La date de sortie de l’accès anticipé pour World Of Horror sur Steam est le 20 février.

Il n’y a pas de prix indiqué sur Steam au moment de l’écriture, mais sa version Early Access sera moins chère que sa version complète qui sera plus “comparable à d’autres jeux de style roguelite”.

Quant à ce que la version Early Access inclura, le développeur a partagé qu’il comportera 12 mystères à résoudre avec 200 événements à rencontrer éventuellement.

Non seulement cela, mais il y aura également cinq personnages principaux et deux extras cachés qui pourront être déverrouillés. Ces personnages auront des statistiques et des avantages différents pour jouer avec.

En ce qui concerne la version complète, les développeurs prévoient d’inclure au moins 20 mystères plus encore plus de personnages, d’objets et “beaucoup plus d’événements sanglants”.

Tout cela sonne bien, et les visuels sont l’une de ses plus grandes attractions car son style étonnant est très similaire aux mangas japonais tels que Uzumaki.

Cependant, ce n’est pas seulement un jeu avec des visuels étranges qui vous tiendra éveillé la nuit, il comprend également des combats au tour par tour et des choix aux ramifications énormes.

Si tout cela n’est pas assez attrayant, vous pouvez consulter ses 23 premières minutes sur IGN. Et oui, il a l’air et joue fantastique. Vous pouvez également échantillonner une démo sur PC.

Date de sortie de World Of Horror pour PS4 et Nintendo Switch

Il n’y a pas de date de sortie pour World Of Horror sur PS4 ou Nintendo Switch, mais son site Web devrait être lancé sur les deux consoles en 2020.

En ce qui concerne une estimation plus précise du moment où le jeu sera lancé sur PS4 et Nintendo Switch, le plan actuel du développeur est de sortir complètement le jeu au cours du dernier trimestre de 2020.

Cela ne mentionne rien des deux consoles dans sa description d’accès anticipé, il est donc possible qu’elle puisse être lancée sur les deux plates-formes l’année prochaine à la place. Surtout avec le développeur suggérant que le jeu peut rester en accès anticipé pendant une plus longue période si nécessaire.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour PS4 et Nintendo Switch au moment de l’écriture, vous devriez pouvoir jouer à World Of Horror sur PC dans son format Early Access car ses exigences système minimales sont loin d’être exigeantes:

Dans d’autres nouvelles, Hunt Showdown: Quand le jeu croisé entre PS4 et Xbox One sera-t-il ajouté?