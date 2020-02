Date, streamers, récompenses et comment l’obtenir – HITC

Microsoft

La date, les récompenses, les streamers et les bases pour obtenir des informations sur les prochains Twitch Drops de Sea Of Thieves.

Sea Of Thieves organise actuellement un événement de pêche Hunter’s Haul pour que les joueurs tentent de capturer le butin d’une figure de proue en or magnifiquement belle et brillante pour orner le devant de leur Black Pearl. Cependant, en plus de cela, le jeu reçoit également bientôt un événement Twitch Drops. Ici, vous découvrirez sa date, ses récompenses, ses streamers éligibles et les informations nécessaires pour obtenir le butin.

De nombreux pirates de la communauté Sea Of Thieves attendent avec impatience l’arrivée de boulets de canon à chaîne qui arriveraient le 11 mars. Bien qu’ils soient censés ne pas se vanter de la gamme de boulets de canon réguliers, ils seraient encore plus dangereux car ils endommageraient complètement toute partie de navire qu’ils détraqueraient.

Pourtant, avant que ces boulets de canon en chaîne arrivent pour couler le vôtre et le vaisseau de votre ennemi au fond du casier de Davy Jone, vous pourrez obtenir des récompenses d’un événement Twitch Drops.

Quand est l’événement Sea Of Thieves Twitch Drops?

Le tout nouvel événement Sea Of Thieves Twitch Drops débutera le 29 février à 10h00 GMT et se terminera le 2 mars à 10h00 GMT.

Selon le site Web de Sea Of Thieves, les développeurs vous donnent la possibilité de vous procurer des goodies pendant le week-end de la journée bissextile.

Il vous suffit de regarder des streamers éligibles sur Twitch.

Sea Of Thieves Twitch Drops streamers

Voici une liste de chaque streamer Twitch annoncé pour l’événement Sea Of Thieves Twitch Drops:

BBXH

BeardedGuysGaming

bmorel2

BoxyFresh

burgerwarrior24

Capitaine Falcore

CaptainAshBacon

Pavés

Doedelaar

DreadPirateDoug

CullibleGambit

Beardageddon

Vaecon

JasonSulli

KaidaWrath

Krotukk

NerdyNetty

Pace22

ThePedrobrOOO

Peeve

SayHeyRocco

SmexiestChicken

Locklear

TazedandConfused

heroofgaming

Welyn

xSHUMBAx

Spuleta

Swag Dracula

AbsolutePixel

SeaOfChampions

Récompenses de Twitch Drops de Sea Of Thieves

Les récompenses Sea Of Thieves Twitch Drops sont une canne à pêche en obsidienne et un silex en ébène.

Les joueurs pourront obtenir la canne à pêche pendant le premier jour de la promotion, tandis que le silex à silex sera exclusif au deuxième jour.

Comment obtenir les récompenses Sea Of Thieves Twitch Drops

Vous devez associer votre compte Sea Of Thieves à votre profil Twitch pour obtenir les prochains Twitch Drops.

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Sea Of Thieves, de vous connecter à votre profil et de sélectionner Compte.

Ensuite, vous voudrez sélectionner les comptes sociaux où vous trouverez l’option de lier votre profil Mixer ou Twitch. Liez simplement votre compte Twitch pour obtenir les gouttes Twitch.

Une fois que vous avez associé vos comptes Twitch et Sea Of Thieves, tout ce que vous avez à faire est de regarder certains flux Sea Of Thieves sur Twitch pendant la durée de l’événement. N’oubliez pas de vous connecter à votre profil Twitch.

