Dates alpha fermées d’Ubisoft, heures, préchargement et récompenses exclusives – HITC

Tout ce qu’il y a à savoir sur l’alpha fermé d’Ubisoft pour Roller Champions, y compris ses dates, heures, récompenses exclusives et préchargement.

Roller Champions a été annoncé à l’E3 2019 par Ubsioft et c’est un titre multijoueur gratuit qui implique – quoi d’autre – du patin à roues alignées compétitif. Si ce n’est pas quelque chose qui attire immédiatement votre attention, alors la bonne nouvelle est que vous pourrez l’échantillonner dans un alpha fermé. Vous découvrirez ici les dates, les heures, les récompenses exclusives et les informations de préchargement pour l’alpha.

Sachez à l’avance que l’alpha fermé sera exclusif à PC. Cependant, lorsque le jeu sera entièrement publié, il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pourrez y jouer sur la plate-forme que vous souhaitez, mais il n’y a pas encore de nouvelles de crossplay malgré les intentions d’Ubisoft d’apporter la fonctionnalité à tous leurs titres PvP.

Quand le Roller Champions est-il fermé alpha?

L’alpha fermé d’Ubisoft pour Roller Champions commence le 11 mars à 16h00 GMT et se termine le 23 mars à 20h00 GMT.

Comme ailleurs, l’alpha fermé commencera le 11 mars à 09h00 PST et 03h00 AEDT le 12 mars, pour se terminer le 23 mars à 13h00 PST et 07h00 AEDT le 24 mars.

Pour pouvoir précharger, vous pourrez le faire aux dates et heures suivantes:

Roller Champions a clôturé les récompenses alpha

Il y aura des récompenses exclusives pour ceux qui participent à l’alpha fermé lors de la lecture de la version complète, mais ces goodies n’ont pas été spécifiés par Ubisoft.

Quant à ce que l’alpha fermé inclura, les participants pourront personnaliser leur propre personnage avec des casques, des roues, des tenues et bien plus encore tout en progressant.

De plus, vous pourrez également patiner sur un tas d’arènes uniques et variées dans des endroits comme Acapulco, le Mexique et Chichén Itzá.

Comment s’inscrire au Roller Champions alpha fermé

Vous devez simplement visiter le site Web d’Ubisoft pour vous inscrire à l’alpha fermé de Roller Champions.

Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez simplement S’inscrire maintenant pour avoir une chance de jouer au jeu tôt sur PC.

Sachez que l’alpha est une invitation uniquement, mais l’inscription vous permettra de participer à une version bêta fermée à un moment non spécifié à l’avenir.

