Dates de sortie du jeu d’avril 2020: PS4, Switch, Xbox One, PC

Si vous pensiez que March en avait déjà assez pour vous occuper de grands jeux comme Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal, alors vous vous trompez. Avril approche à grands pas, et avec lui vient une dose fascinante de nostalgie sous la forme de remakes de jeux classiques de haut niveau, Final Fantasy VII et Resident Evil 3. Un autre remarquable notable ce mois-ci est Microsoft’s Gears Tactics, un spin-off de style XCOM de la franchise Gears of War, qui accompagne plusieurs autres sorties, grandes et petites.

Pour vous donner un aperçu de ce qui se passe pour PS4, Xbox One, PC et Switch, nous avons rassemblé ci-dessous tous les plus grands jeux d’avril 2020. Pour un aperçu plus large des titres à venir cette année, assurez-vous de consulter notre liste des dates de sortie du jeu en 2020.

Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC) – 3 avril

Resident Evil 3 – Bande-annonce Nemesis

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Après le succès du remake de Resident Evil 2 de l’année dernière, Capcom nous offre déjà un remake de Resident Evil 3. En tant que protagoniste de retour de la série Jill Valentine, vous vous lancez dans un périlleux voyage pour survivre aux premiers jours de l’épidémie de zombies de Raccoon City. Pendant tout ce temps, une arme biologique imposante connue sous le nom de Nemesis vous chasse à chaque tour, ce qui rend votre lutte pour vous échapper encore plus difficile. Comme son prédécesseur, RE3 réinvente les événements de l’original pour créer une expérience de survie-horreur unique qui semble défier les attentes des fans de longue date de la série, tout en terrifiant et surprenant les nouveaux arrivants.

Lectures complémentaires:

Remake de Final Fantasy VII (PS4) – 10 avril

Final Fantasy 7 Remake – Bande-annonce officielle de la chanson à thème

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Final Fantasy VII Remake sort enfin le 10 avril. Le projet a longtemps fait l’objet de rumeurs pendant des années au cours de la sixième génération de console et demandé par les fans pendant de nombreuses années après une démo technologique PS3 jouée avec le cœur des fans de Final Fantasy partout. Mais ici, nous sommes près de cinq ans depuis son annonce initiale, et nous sommes sur le point de mettre la main sur le remake très attendu. Vous incarnez à nouveau Cloud Stryfe, un ancien soldat de Shinra devenu mercenaire qui rejoint un groupe éco-terroriste pour combattre la méchante Shinra Corporation, qui aspire l’énergie vitale de la planète. Avec un système de combat en temps réel révisé et une histoire repensée, vous pourrez découvrir Final Fantasy VII d’une manière complètement nouvelle mais familière.

Lectures complémentaires:

Gears Tactics (PC) – 28 avril

Gears Tactics est un spin-off tactique au tour par tour de style XCOM de la franchise Gears of War. Il se déroule 12 ans avant le premier match et détaille les exploits d’une escouade tentant de survivre aux premiers jours de l’invasion de la Horde de sauterelles. Malgré le changement de genre, Gears Tactics cherche toujours à conserver l’action agressive au rythme rapide pour laquelle la série est connue.

Lectures complémentaires:

Calendrier complet des versions d’avril 2020

Date de sortieGamePlatformsPré-commandeAvril 3Resident Evil 3 RemakePS4, Xbox One, PCAmazonApril 7Disaster Report 4: Summer MemoriesPS4, Switch, PCAmazon, SteamApril 10Final Fantasy VII RemakePS4AmazonApril 23Azure Striker Gunvolt: Striker PackPS4NarAutoShipp Terrains de chassePS4, PCAmazon Trials of ManaPS4, Switch, PCAmazonApril 28Gears TacticsXbox One, PCXbox MarketplaceApril TBAMinecraft: DungeonsXbox One, PCN / A