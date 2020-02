Dates de sortie du jeu de mars 2020: PS4, Switch, Xbox One et PC

Alors que les deux premiers mois de 2020 ont vu quelques jeux de grande envergure arriver sur le marché, cette année a démarré de manière assez calme, en grande partie en raison de la série de retards annoncés récemment. Mais tout est sur le point de changer en mars. Ce mois-ci présente une variété de versions très attendues pour chaque plate-forme, de l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons au retour tant attendu de la série Half-Life.

Ce ne sont pas les seuls titres majeurs à sortir ce mois-ci. Nioh 2, la suite du populaire jeu de samouraï inspiré de Dark Souls par Team Ninja, sera lancé le 13 mars, tandis que le bagarreur PvP de Ninja Theory, Bleeding Edge, atterrira le 24 mars. Couronnement du mois est Persona 5 Royal, une version étendue de l’un des meilleurs jeux de 2017.

Ce n’est qu’un petit avant-goût des sorties de ce mois-ci. Pour vous donner un aperçu de ce qui nous attend pour PS4, Xbox One, PC et Switch, nous avons rassemblé ci-dessous tous les plus grands jeux de mars 2020. Pour un aperçu plus large des titres à venir cette année, assurez-vous de consulter notre liste des dates de sortie du jeu en 2020.

Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 20 mars

Animal Crossing: New Horizons – La vie insulaire attend la bande-annonce

La série bien-aimée Life Sim de Nintendo fera ses débuts tant attendus sur Switch le 20 mars avec la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. Cette fois-ci, plutôt que de vous installer dans un village préexistant, vous vous installerez sur une île déserte, où vous pourrez construire votre ville à partir de zéro. Ce n’est pas tout ce qui est nouveau dans New Horizons; le jeu propose une série d’améliorations de la qualité de vie, y compris la possibilité de terraformer votre île. Il fait également un usage intelligent de l’application mobile Nintendo Switch Online avec un service d’accompagnement appelé NookLink, qui vous permet de numériser des modèles de motifs et de discuter par SMS avec d’autres joueurs.

Doom Eternal (PS4, Xbox One, PC) – 20 mars

DOOM Eternal – Bande annonce officielle du spot TV

Ironiquement, le 20 mars, avec Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, la suite attendue du redémarrage de Doom en 2016, acclamé par la critique. Comme son prédécesseur, Eternal est un tireur d’une violence implacable qui vous oppose aux forces de l’Enfer, qui cette fois ont dépassé la Terre. Alors que le gameplay de base reste le même, Doom Eternal introduit une multitude de nouvelles armes dans le mélange, ainsi que de nouvelles options de traversée. Pour compléter le package est un mode multijoueur asymétrique appelé Battlemode, qui a un Doom Slayer face à deux démons contrôlés par les joueurs. Doom Eternal arrive également sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Half-Life: Alyx (PC) – 23 mars

Half Life Alyx – Bande-annonce officielle du gameplay

Après plus d’une décennie de dormance, la série de tir bien-aimée de Valve fait enfin son retour ce mois-ci avec la sortie de Half-Life: Alyx. Situé entre les événements de la Half-Life originale et sa suite, le jeu suit l’éponyme Alyx Vance et son père, Eli, alors qu’ils sont relocalisés à City 17 après la guerre de sept heures. Half-Life: Alyx ne peut être joué qu’en VR, mais Valve assure qu’il s’agit d’un jeu Half-Life à part entière, avec une campagne environ aussi longue que Half-Life 2. Le jeu est compatible avec une gamme de casques VR, y compris Valve Indice; si vous en aviez acheté un d’ici la fin de l’année dernière, vous pourriez obtenir Half-Life: Alyx gratuitement.

Calendrier de diffusion complet de mars 2020

Date de sortieGamePlatformsPré-commandeMars 3Granblue Fantasy VersusPS4N / AMarch 5Murder By NumbersSwitch, PC (6 mars) EshopMarch 6Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DXSwitchAmazonMarch 10Langrisser I & IIPS4, Switch, PCAmazonMarch 11Orips and the WillMy One 2PS4, Xbox One, Switch, PCAmazonMarch 13Nioh 2PS4AmazonMarch 17MLB The Show 20PS4PlayStation StoreMars 20Animal Crossing: New Horizons SwitchAmazonMarch 20Doom EternalPS4, Xbox One, PCAmazonMarch 20Doom 64 * PS4, Xbox One, Switch, PCEshopMarch: A 23 of Cold Steel IIIPCAmazonMarch 24Bleeding EdgeXbox One, PCXbox MarketplaceMarch 27One Piece: Pirate Warriors 4PS4, Xbox One, Switch, PCAmazonMarch 27Saints Row IV: Re-ElectedSwitchEshopMarch 31Persona 5 RoyalPS4Amazon

* Doom 64 est uniquement disponible sur PS4, Xbox One et PC en tant que bonus de précommande Doom Eternal.

En cours de lecture: les plus grands jeux à jouer en 2020 et au-delà