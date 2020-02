Dates, prix, soldes et jeux

Nous passons en revue la première des consoles avec lesquelles Sony est dans l’industrie depuis plus de vingt-cinq ans.

La marque japonaise incontournable est présente dans l’industrie depuis de nombreuses années. Plus précisémentdepuis 1994– Bien qu’ici nous avons dû attendre encore quelques mois. La famille de consoles de Sony n’a pas eu besoin de trop de temps pour s’installerl’un des grands protagonistes du marchégrâce à un triomphe immédiat, qui a commencé à cimenter une ascension vers la position qu’il occupe aujourd’hui.

Récemment, nous vous avons proposé une revue des lancements de toutes les plateformes de Nintendo et de Microsoft, nous devons donc faire de même aujourd’hui avec celles de Sony. Maintenant que la prochaine itération du japonais approche à grands pas, nous en profitons pour vous direcomment étaient les versions de toutes les consoles PlayStation.

Play Station

PSX pour les amis. La console avec laquelle une légende a commencé à se forger. Un prix nettement inférieur à celui de Sega Saturn dans cet E3 inoubliable etun catalogue colossal qui présentait des invités de luxe tels que Solid Snake, Cloud Strife, Crash Bandicoot, Spyro, Lara Croft, Sir Dan Fortesque, Alucard et Harry Mason, entre autres. Et plusieurs composants l’ont amenée à dépasser les 100 millions de consoles vendues. Plus tard est venu PS One, la critique équivalente aux modèles Slim actuels que nous avons vus tant de fois.

Date de sortie: 1994 (Japon) et 1995 (USA et Europe).

Prix: 69 990 pesetas (environ 420 euros).

Jeux de lancement (Japon):

Gokujou Parodius Da! Pack Deluxe

Mahjong Station Mazin

Mahjong Goku Sky: Atsushi

Ridge Racer

Nekketsu Oyako

A. IV Evolution Global

TAILLE

Crack crackers

Jeux de lancement (USA):

Combat aérien

Battle Arena Toshinden

ESPN Extreme Games

Édition Tournoi NBA JAM

Tennis Power Serve 3D

Rayman

Ridge Racer

Street Fighter: le film

Total Eclipse Turbo

Zero Divide

Jeux de lancement (Europe):

Wipeout

Jumping Flash!

Novastorm

Rechargement rapide

Lemmings 3D

Kileak le sang

Battle Arena Toshinden

Ridge Racer

Jeu le plus vendu: Gran Turismo avec 11 millions d’exemplaires.

Playstation 2

Parler de PS2, c’est parler dela console la plus vendue de tous les temps. Et est-ce que toucher les 158 millions est une véritable économie. Hériter le témoin de son prédécesseur n’a pas été une tâche facile, mais encore une fois, l’aluvin des titres de lancement disponibles qui a commencé à engraisser un catalogue mémorable a été un élément fondamental de son succès.Quatre ans après son lancement, Sony a opté pour la version Slim, ce qui a considérablement réduit sa taille et implémenté le port Ethernet sur le châssis de la console.

Date de sortie: 2000.

Prix: 74 990 pesetas (environ 450 euros).

Jeux de lancement (Japon):

A-Train 6

DrumMania

Anneau éternel

Kakinoki Shogi IV

Kessen

Mahjong Taikai III

Morita Shogi

Ridge Racer V

Sélection pas à pas

Street Fighter EX3

Jeux de lancement (USA):

Armored Core 2

Dead or Alive 2: Hardcore

Dynasty Warriors 2

ESPN International Athlétisme

ESPN Winter X Games Snowboard

Anneau éternel

Evergrace

FantaVision

Gungriffon Blaze

Kessen

Madden NFL 2001

Midnight Club Street Racing

NHL 2001

Orphen: Scion of Sorcery

Q-Ball: Maître du billard

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Ridge Racer V

Portée silencieuse

Smuggler’s Run

Street Fighter EX3

Invocateur

Surf H30

Swing Away Golf

Tournoi Tekken Tag

TimeSplitters

Tournoi irréel

Course sauvage sauvage

X-Squad

Jeux de lancement (Europe):

Aqua Aqua

Dynasty Warriors 2

FantaVision

FIFA 2001

Gradius III et IV

Jikkyou World Soccer 2000

NHL 2001

Orphen: Scion de la société

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Ridge Racer V

Portée silencieuse

Smuggler’s Run

SSX

Tournoi Tekken Tag

TimeSplitters

Course sauvage sauvage

Jeu le plus vendu: Grand Theft Auto: San Andreas avec plus de 30 millions d’exemplaires.

PlayStation Portable

Sans compter PocketStation, la première tentative sérieuse de Sony de conquérir un marché portable dominé en permanence par Nintendo a eu lieu avec PSP, qui a réussi à vendre rien de plus et rien de moins que 80 millions de consoles.La machine avait des titres exclusifs du projet Grand Theft Auto: Liberty City Stories, God of War: Ghost of Sparta et Crisis Core: Final Fantasy VII, entre autres. La PSP a bénéficié de plusieurs révisions telles que les modèles Slim & Lite, GO, 3000 et E1000. Bien que cela semble difficile à croire, Sony n’a cessé de produire qu’à la mi-2014.

Date de sortie: 2004 (Japon) et 2005 (USA et Europe).

Prix: 249 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Armored Core: Formula Front

Mahjong Fight Club

Minna no Golf Portable

Lumines

Ridge Racers

Vampire Chronicle: La tour du chaos

Jeux de lancement (USA):

Ape Escape: En liberté

Chronique de Darkstalkers: The Chaos Tower

Guerriers de la dynastie

Gretzky NHL

Lumines

Metal Gear Acid

Épreuve de force NBA Street

Need for Speed ​​Underground: Rivals

NFL Street 2: déchaîné

Ridge Racer

Spider-man 2

Tony Hawk’s Underground 2 Remix

Métal tordu: de face

Untold Legends: Confrérie de la lame

Wipeout Pure

World Tour Soccer

Jeux de lancement (Europe):

Académie des singes

Mercure d’Archer Maclean

Colin McRae Rally 2005 Plus

Chronique de Darkstalkers: The Chaos Tower

Guerriers de la dynastie

Le golf de tout le monde

Grand Prix de F1

Allumé

Lumines

Résurrection MediEvil

Metal Gear Acid

Midnight Club 3: DUB Edition

Épreuve de force NBA Street

Need for Speed ​​Underground: Rivals

NFL Street 2: déchaîné

Ridge Racer

Spider-man 2

TOCA Race Driver 2: le simulateur de course ultime

Tony Hawk’s Underground 2: Remix

Untold Legends: Confrérie de la lame

Wipeout Pure

Championnat du monde de Snooker 2005

World Tour Soccer: Challenge Edition

Tournée mondiale de Virtua Tennis

Jeu le plus vendu: Grand Thef Auto: Liberty City Stories.

Playstation 3

Le troisième bureau de Sony avaitune libération convulsive, car son prix élevé en raison des coûts de mise en œuvre de la compatibilité descendante et des pannes matérielles a fait des ravages. Microsoft et son travail fantastique avec la Xbox 360 étaient également en partie à blâmer, ils n’avaient donc pas d’autre choix que de chercher des solutions. Réduction des prix et études telles queNaughty Dog, Quantic Dream ou Santa MonicaIls ont fini par conduire la console à reprendre le vol et à équilibrer l’équilibre. Plus tard sont venus les modèles Slim et Super Slim.

Date de sortie: 2006 (Japon et USA) et 2007 (Europe).

Prix: 599 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Genji: Les jours de la lame

Mobile Suit Gundam: cible en vue

Résistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sega Golf Club

Jeux de lancement (USA):

Blazing Angels: Squadrons de la Seconde Guerre mondiale

Call of Duty 3

Genji: Les jours de la lame

Madden NFL 07

Résistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Marvel: Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: Crossfire

NBA 2K7

NHL 2K7

Tiger Woods PGA Tour 07

Le projet 8 de Tony Hawk

Untold Legends: Dark Kingdom

Jeux de lancement (Europe):

Blazing Angels: Squadrons de la Seconde Guerre mondiale

Call of Duty 3

Def Jam: icône

Armes enchantées

Fight Night Round 3

Édition du Championnat de Formule 1

Full Auto 2: Battlelines

Genji: Les jours de la lame

Marvel: Ultimate Alliance

Mobile Suit Gundam: cible en vue

MotorStorm

Rue NBA: Homecourt

Besoin de Speed ​​Carbon

NHL 2K7

Résistance: Fall of Man

Ridge Racer 7

Sonic le hérisson (2006)

Tiger Woods PGA Tour 07

Splinter Cell: Double Agent

Le projet 8 de Tony Hawk

The Godfather: The Don’s Edition

Untold Legends: Dark Kingdom

Virtua Fighter 5

Virtua Tennis 3

Championnat du monde de snooker 2007

Jeu le plus vendu: Grand Theft Auto V avec plus de 21 millions d’exemplaires.

PlayStation Vita

L’engagement ambitieux de Sony pour concevoir une console portable haut de gamme ne s’est pas particulièrement bien déroulé, car il n’a pas pu s’approcher des chiffres récoltés par PSP. La machine était avant-gardiste et son matériel était très puissant, mais le catalogue de titres n’a jamais été à la hauteur de ce qui était attendu, malgré des noms propres commeUncharted: The Golden Abyss, Persona 4 Golden, LittleBigPlanet et Gravity Rush, entre autres. Au fil du temps, la version Slim habituelle est arrivée, même si elle n’était pas suffisante pour prendre le vol.

Date de sortie: 2011 (Japon) et 2012 (USA et Europe).

Prix: 249 euros et 299 euros le modèle 3G.

Jeux de lancement (Japon):

Corps d’enfer de l’armée

Asphalte: Injection

BlazBlue: Continuum Shift Extend

Disgaea 3: Absence de détention

Dungeon Hunter: Alliance

Dream C Club Zero Portable

Dynasty Warriors Suivant

Golf Hot Shots: World Invitational

Seigneur de l’apocalypse

Mahjong Fight Club: Shinsei Zenkoku Taisen Han

Michael Jackson The Experience HD

Radar monstre

Ridge Racer

Shin Kamaitachi no Yoru: 11-ninme no Suspect

Shinobido 2: la vengeance du Zen

Touch My Katamari

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Uncharted: Golden Abyss

Virtua Tennis 4: World Tour Edition

Jeux de lancement (USA):

Ben 10: Galactic Racing

BlazBlue: Continuum Shift Extend

Dungeon Hunter: Alliance

F1 2011

FIFA Soccer

Golf Hot Shots: World Invitational

Petits déviants

Lumines: Symphonie électronique

Michael Jackson The Experience HD

ModNation Racers: Road Trip

Rayman Origins

Ultimate Marvel VS Capcom 3

Uncharted: Golden Abyss

Virtua Tennis 4: World Tour Edition

Wipeout 2048

Jeux de lancement (Europe):

Corps d’enfer de l’armée

Asphalte: Injection

BlazBlue: Continuum Shift Extend

Dungeon Hunter: Alliance

Dynasty Warriors Suivant

F1 2011

FIFA Soccer

Golf Hot Shots: World Invitational

Petits déviants

Lumines: Symphonie électronique

Michael Jackson The Experience HD

ModNation Racers: Road Trip

Ninja Gaiden Sigma Plus

Rayman Origins

Combattants de réalité

Ridge Racer

Shinobido 2: la vengeance du Zen

Touch My Katamari

Ultimate Marvel VS Capcom 3

Uncharted: Golden Abyss

Virtua Tennis 4: World Tour Edition

Wipeout 2048

Jeu le plus vendu: Minecraft avec 2,5 millions d’exemplaires.

Playstation 4

Il semble incroyable qu’après sept ans, l’un des titres les plus attendus de la décennie (The Last of Us: Part II) soit sur le point d’atteindre la console Sony actuelle.Leurs chiffres ne mentent pas: c’est déjà la deuxième console la plus vendue de tous les temps. La PS4 a joué dans une génération marquée par la sortie du projet d’Horizon: Zero Dawn, Death Stranding, Uncharted 4: The Ladrn’s End et God of War, entre autres. Comme d’habitude, il a également une version Slim, ainsi que le modèle premium que nous connaissons tous, PS4 PRO. En outre, il est égalementla première console domestique qui mise sur la réalité grâce à PlayStation VR.

Date de sortie: 2013 (USA et Europe) et 2014 (Japon).

Prix: 399 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends

FIFA 14

Killzone: Shadow Fall

Knack

NBA 2K14

Besoin de vitesse: Rivals

L’ambition de Nobunaga: sphère d’influence

Ryu ga Gotoku: Ishin!

Tomb Raider: Definitive Edition

Lancer des jeux (USA et Europe):

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

FIFA 14

Injustice: Gods Among Us: Ultimate Edition

Just Dance 2014

Killzone: Shadow Fall

Knack

LEGO Marvel Super Heroes

Madden NFL 25

NBA 2K14

Besoin de vitesse: Rivals

Skylanders Swap Force

Warframe

Zoo Tycoon (uniquement aux États-Unis)

Zumba Fitness: World Party (uniquement aux États-Unis)

Warframe (uniquement aux États-Unis)

NBA Live 14 (uniquement en Europe)

Putty Squad (uniquement en Europe)

Jeu le plus vendu: Grand Theft Auto V avec plus de 20 millions.

En savoir plus sur: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Playstation Vita, PSP et Playstation.

.