Dates, prix, ventes et jeux, tout comme les versions de toutes les consoles Nintendo

Nous passons en revue la première de toutes les consoles qui ont fait de Nintendo l’une des sociétés les plus populaires de tous les temps.

Parler de Nintendo, c’est parler de jeux vidéo, bien sûr. Ils ont presque quarante ans à profiter de Mario, Link, Samus Aran, Donkey Kong, Luigi, Bowser et compagnie.Rien de plus et rien de moins que huit générations avec le grand N. Récemment, nous vous avons proposé une revue visuelle de toutes vos commandes, nous devons donc aujourd’hui nous concentrer sur leurs consoles de jeux.

La semaine dernière, nous avons examiné les versions de toutes les consoles Microsoft, cette fois-ci, nous avons décidé de faire de même avec celles de Nintendo.De NES à Nintendo Switch. Nous vous disons à leur arrivée, quels titres ils apportent et combien ils coûtent, entre autres détails.

NDA

The Legend of Zelda, Metroid et Super Mario Bros. La console qui a commencé à cimenter ce qu’est Nintendo au milieu de 2020. Dans un peu plus de trois ans, quatre décennies se seront écoulées depuis le lancement de NES au Japon. C’est dit bientôt, maisnous ne sommes pas au courant du temps qui passe. Plus de 60 millions de consoles vendues.

Date de sortie: 1983 (Japon), 1985 (USA) et 1986 (Europe).

Prix: 24 990 pesetas (environ 150 euros).

Jeux de lancement (Japon):

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Popeye

Jeux de lancement (USA):

Combat de 10 verges

Baseball

Terre Clu Clu

Chasse au canard

Excitebike

Le golf

Empiler

Super Mario Bros.

Le tennis

Gyromite

Hogan’s Alley

Grimpeur sur glace

Kung Fu

Flipper

Football

Tireur sauvage

Équipage de démolition

Jeux de lancement (Europe):

Excitebike

Gyromite

Super Mario Bros.

Flipper

Grimpeur sur glace

Popeye

Le tennis

Jeu le plus vendu: Super Mario Bros. avec plus de 40 millions.

SNES

Bien qu’il n’ait pas pu surmonter les chiffres spectaculaires de son prédécesseur, Super Nintendo a été, est et est toujoursl’une des consoles les plus appréciées des fans de jeux vidéo. La machine 16 bits abrite des titres du calibre de The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid et Super Mario World, entre autres.

Date de sortie: 1990 (Japon), 1991 (USA) et 1992 (Europe).

Prix: 29 990 pesetas (environ 180 euros).

Jeux de lancement (Japon):

Jeux de lancement (USA):

Super Mario World

SimCity

F-Zero

Pilotwings

Gradius III

Jeux de lancement (Europe):

Super Mario World

Super Soccer

Super Tennis

Super R-Type

F-Zero

Jeu le plus vendu: Super Mario World avec plus de 20 millions.

Game boy

Une console de poche, comme des monstres. Et il est impossible de parler de Game Boy sans le faire à propos de Pokmon, l’une des franchises les plus réussies de tous les temps. La console, qui a évolué plus tard en version Pocket et Game Boy Color, a étéun vrai phénomène, vendant rien de plus et rien de moins de 150 millions en ajoutant les deux versions.

Date de sortie: 1989 (Japon et USA) et 1991 (Europe).

Prix: 14 990 pesetas (environ 90 euros).

Lancer des jeux:

Ruelle

Baseball

Super Mario Land

Tetris

Yakuman (non disponible en Europe)

Tennis (non disponible en Europe)

Jeu le plus vendu: Tetris avec plus de 30 millions.

Nintendo 64

Le saut tant attendu aux trois dimensions est arrivé. Et avec lui,Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo a réalisé quelque chose de vraiment impressionnant en augmentant ses principales franchises et en marquant un avant et un après dans l’histoire du jeu. Bien qu’il soit vrai que c’était dans l’ombre de la PlayStation, la Nintendo 64 était une console très populaire.

Date de sortie: 1996 (Japon et USA) et 1997 (Europe).

Prix: 34 990 pesetas (environ 210 euros).

Jeux de lancement (Japon):

Pilotwings 64

Saikyo Habu Shogi

Super Mario 64

Jeux de lancement (USA):

Pilotwings 64

Super Mario 64

Jeux de lancement (Europe):

Pilotwings 64

Star Wars: Ombres de l’Empire

Super Mario 64

Turok: chasseur de dinosaures

Jeu le plus vendu: Super Mario 64 avec 12 millions.

Game Boy Advance

Les consoles portables évoluent également et non seulement techniquement; Il avait également un impressionnant catalogue de jeux. En elle, ils ont continué à développer des franchises comme Pokmon, Metroid et The Legend of Zelda, entre autres. Game Boy Advance avaitDeux révisions très intéressantes: les modèles Micro et SP, chacune avec ses vertus et toutes deux très appréciées.

Date de sortie: 2001.

Prix: 19 990 pesetas (environ 120 euros).

Jeux de lancement (Japon):

Boku wa Koukuu Kanseikan

Castlevania: Cercle de la Lune

ChuChu Rocket!

ESPN Final Round Golf 2002

EZ-Talk Shokyuuhen 1-6 Kan Set

F-Zero: vitesse maximale

Mega Man Battle Network

Momotaru Matsuri

Gardiens de monstres

M. Driller 2

Napoléon

Lutte Fire Pro

GT Advance Championship Racing

J. League Pocket

Konami Krazy Racers

Kuru Kuru Kururin

Pinobee: Ailes d’aventure

Jouer le roman: Silent Hill

Power Pro Kun Pocket 3

Super Dodge Ball Advance

Super Mario Advance

Championnat Top Gear GT

Tweety & The Magic Gems

Post gagnant pour Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

Jeux de lancement (USA):

Army Men Advance

Castlevania: Cercle de la Lune

ChuChu Rocket!

Earthworm Jim

F-Zero: vitesse maximale

Lutte Fire Pro

GT Advance Championship Racing

Rayman Advance

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Iridion 3D

Konami Krazy Racers

Musée Namco

Pinobee: Ailes d’aventure

Piège: l’aventure maya

Super Dodge Ball Advance

Super Mario Advance

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Jeux de lancement (Europe):

Alex Ferguson’s Player Manager 2002

Army Men Advance

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2

Super Mario Advance

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Championnat Top Gear GT

Castlevania: Cercle de la Lune

Lutte Fire Pro

GT Advance Championship Racing

Konami Krazy Racers

Kuru Kuru Kururin

Rayman Advance

Tweety & The Magic Gems

Jeu le plus vendu: Pokmon Rub / Sapphire avec plus de 15 millions.

GameCube

Le cube violet indubitable également dans les couleurs noir et argentCe n’était pas exactement un succès, mais a réussi à devenir une console très chère. Son catalogue avait un support tiers important, ce qui n’a pas toujours été habituel. De plus, les franchises Nintendo nous ont laissé des livraisons particulières comme Super Mario Sunshine ou The Legend of Zelda: The Wind Waker, entre autres.

Date de sortie: 2001 (Japon et USA) et 2002 (Europe).

Prix: 199 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Luigi’s Mansion

Course de vagues: Blue Storm

Super Monkey Ball

Jeux de lancement (USA):

Baseball des étoiles 2002

Luigi’s Mansion

Batman Vengeance

Taxi fou

Dave Mirra Freestyle BMX 2

Tarzan indompté de Disney

Madden NFL 2002

NHL Hitz 20-02

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader

Super Monkey Ball

Tony Hawk’s Pro Skater 3

Course de vagues: Blue Storm

Jeux de lancement (Europe):

Coupe du monde de football 2002

Batman Vengeance

Bloody Roar: Primal Fury

Burnout

Cel Damage

Taxi fou

Dave Mirra Freestyle BMX 2

Tarzan Freeride de Disney

Donald Duck: Quack Attack

Conduit

ESPN International Winter Sports Super Monkey Ball

Tony Hawk’s Pro Skater 3

Aventure dans le parc à thème Universal Studios

Course de vagues: Blue Storm

International Superstar Soccer 2

Luigi’s Mansion

Sonic Adventure 2: Battle

Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader

XG3: Extreme G Racing

Jeu le plus vendu: Super Smash Bros. Melee avec 7 millions.

Nintendo DS

Grâce à un design avant-gardiste avec double écran et fonctionnalités tactiles, la Nintendo DS a été élevée commel’une des consoles les plus réussies de l’histoire du jeu. Un élément très important était la compatibilité descendante avec Game Boy Advance. Au fil des ans, la Nintendo DS a joué dans plusieurs refontes: DS Lite, DSi, DSi XL … Tastes.

Date de sortie en Europe: 2004 (Japon et USA) et 2005 (Europe).

Prix: 149 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Daigasso! Frères de bande

Chokkan Hitofude

Pokmon Dash

Super Mario 64 DS

The Urbz: Sims dans la ville

Sawaru Made In Wario

Cool104 Joker & Setline

Ressentez la magie: XY / XX

Kensyui – Dokuta Tendo

Mahjong Taikai

M. Driller: Drill Spirits

Keeper Zoo

Jeux de lancement (USA):

Super Mario 64 DS

Asphalt Urban GT

The Urbz: Sims dans la ville

Ressentez la magie: XY / XX

Spider-man 2

Madden NFL 2005

Metroid Prime Hunters First Hunt (Démo)

Jeux de lancement (Europe):

Asphalt Urban GT

Super Mario 64 DS

WarioWare: Touched

The Urbz: Sims dans la ville

Projet Rub

Pokmon Dash

Ping Pals

Polarium

M. Driller: Drill Spirits

Spider man 2

Rayman DS

Des robots

Tournée PGA Tiger Woods

Keeper Zoo

Retro Atari Classics

Jeu le plus vendu: Nouveau Super Mario Bros. avec 30 millions.

Wii

Parler de Wii, c’est parler del’une des consoles les plus performantes de tous les temps. L’engagement à combiner Wiimote et Nunchuk, ainsi que la possibilité de profiter de tous les titres GameCube grâce à la rétrocompatibilité et à un prix compétitif ont fait de la Wii un véritable phénomène de masse. Super ventes de mastodontes tels que Xbox 360 et PlayStation 3.

Date de sortie: 2006.

Prix: 249 euros.

Lancer des jeux):

Wii Sports

Basse-cour

Call of Duty 3

Les voitures

Far Cry: Vengeance

Gottlieb Pinball Classics

GT Pro Series

Madden NFL 07

Marvel: Ultimate Alliance

Acier rouge

SpongeBob SquarePants: Créature du Krusty Krab

Super Fruit Fall

Pieds heureux

La légende de Zelda: Twilight Princess

Super Monkey Ball: Banana Blitz

Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent

Circuit mondial Monster 4×4

Besoin de vitesse: carbone

Open season

Rampage: Destruction totale

Rayman Raving Rabbids

Tony Hawk’s Downhill Jam

Wii Play

Crayon Shin-chan: Saikyou Kazoku Kasukabe King (uniquement au Japon)

Elebits (uniquement au Japon)

Ennichi no Tatsujin (uniquement au Japon)

Kororinpa (uniquement au Japon)

Machi-Kuru Domino (uniquement au Japon)

Jeu le plus vendu: Sans compter Wii Sports, le titre le plus vendu est Mario Kart Wii avec plus de 35 millions.

Nintendo 3DS

Le successeur de la Nintendo DS a également été un véritable succès.Un bond technique importantpour rendre le concept original encore plus attrayant. La console avait plusieurs modèles: des éditions 3DS XL et New 3DS XL aux versions “low cost” des familles 2DS et New 2DS XL, toutes deux très compétentes. Nintendo a annoncé l’arrêt de la production fin 2017.

Date de sortie: 2011.

Prix: 249 euros.

Jeux de lancement (Japon):

Univers Bust-a-Move

Combat of Giants: Dinosaurs 3D

Nintendogs + Cats: bouledogue français et nouveaux amis

Nintendogs + Cats: Golden Retriever et nouveaux amis

Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends

Pro Evolution Soccer 2011

Le professeur Layton et le masque miracle

Ridge Racer 3D

Samurai Warriors: Chronicles

Super Street Fighter IV: édition 3D

Lancer des jeux (USA et Europe):

Asphalt 3D

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Madden NFL Football

Nintendogs + Cats: bouledogue français et nouveaux amis

Nintendogs + Cats: Golden Retriever et nouveaux amis

Nintendogs + Cats: Toy Poodle & New Friends

Rayman 3D

Ridge Racer 3D

Samurai Warriors: Chronicles

Super Street Fighter IV: édition 3D

Pilotwings Resort

Super Monkey Ball 3D

Les Sims 3

Tom Clancy’s Ghost Recon: Shadow Wars

Splinter Cell 3D de Tom Clancy

Jeu le plus vendu: Mario Kart 7 avec plus de 17 millions.

Wii U

Le successeur d’un phénomène authentique comme la Wii a eu très compliqué d’hériter du témoignage de son prédécesseur. Et c’est que nicompatibilité descendante totale, ni le pari d’un contrôle avec écran intégré ne suffisaient pour réussir. Wii U a été un échec à part entière, malgré le fait qu’il nous ait laissé des titres de haute qualité.

Date de sortie: 2012.

Prix: 299 et 349 euros (Basic et Premium)

Jeux de lancement (Japon):

Assassin’s Creed III

Batman: Arkham City Armored Edition

FIFA 13

Édition spéciale Mass Effect 3

Nouveau Super Mario Bros. U

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Monster Hunter 3 Ultimate

Nintendo Land

Tekken Tag Tournament 2 Édition Wii U

Warriors Orochi 3 Hyper

Zombie U

Lancer des jeux (USA et Europe):

Assassin’s Creed III

Batman: Arkham City Armored Edition

Ben 10: Omnivers

Call of Duty: Black Ops II

A la poursuite des aurores

Darksiders II

Epic Mickey 2: Le pouvoir de deux

ESPN Sports Connection

Fausses couleurs

Fête de famille: 30 Great Games Obstacle Arcade

FIFA 13

Funky Barn: c’est l’agriculture

Champions du Game Party

Just Dance 4

Petit enfer

Madden NFL 13

Édition spéciale Mass Effect 3

Mighty Switch Force!: Hyper Drive Edition

Nano Assault Neo

NBA 2K13

Nouveau Super Mario Bros. U

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Nintendo Land

Flaque

Lapins Crétins

Chanter la fête

Skylanders: Giants

Sonic et All-Stars Racing transformés

Tank! Tank! Tank!

Scribblenauts Unlimited

Tekken Tag Tournament 2 Édition Wii U

Trine 2: Director’s Cut

Warriors Orochi 3 Hyper

Wipeout 3

Votre forme: Fitness Evolved 2013

Zombie U

Jeu le plus vendu: Mario Kart 8 avec plus de 8 millions.

Nintendo Switch

Le présent et l’avenir de Nintendo. La console hybride est arrivée il y a trois ans avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild comme attraction principale et est devenue automatiquementun phénomène de masse. Avec la possibilité de jouer à la fois en mode portable et connecté à la télévision grâce à la station d’accueil, Switch est l’une des plateformes les plus avant-gardistes jamais conçues.

Date de sortie: 2017.

Prix: 299 euros.

Jeux de lancement (Japon):

1-2 commutateur

Disgaea 5 Complete

Dragon Quest Heroes I & II pour Nintendo Switch

Puyo Puyo Tetris

Nobunaga no Yabou: Souzou avec kit de mise sous tension

Je suis setsuna

Super Bomberman R

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Lancer des jeux (USA et Europe):

1-2 commutateur

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Skylanders Imaginator

Just Dane 2017

Super Bomberman R

Jeu le plus vendu: Mario Kart 8 Deluxe avec près de 23 millions.

