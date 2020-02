Dates, prix, ventes et jeux, tout comme les versions de toutes les consoles Xbox

Nous passons en revue la première de toutes les consoles qui ont construit l’avenir qui s’apprête à jouer dans la Xbox Series X.

Il n’est pas facile d’être américain et de transcender un marché sur lequel le Japon donne le rythme depuis des temps immémoriaux. Malgré la tâche ardue impliquée, un géant comme Microsoft a toujours aimé les défis. Traiter avec Nintendo et Sony sur leur propre terrain? pourquoi pas La division Xbox n’accomplira rien de plus et rien de moins que deux décennies dans l’industrie l’année prochaine. Trois consoles, plusieurs franchises devenues légendes et un bel avenir devant nous.

Les Xbox Series X arrivent au cours du dernier tronçon de l’année en cours et il n’y a pas quelques inconnues qui circulent quotidiennement: lancement des titres, prix, spécifications techniques … L’arrivée d’une nouvelle génération est toujours un événement et la machine en problème capture tous les foyers. Xbox, Xbox 360 et Xbox One l’ont déjà fait, nous examinons donc aujourd’hui les détails qui les ont accompagnés lors de leur première.

Xbox – 2001

Le Redmond est entré sur le marché des consoles à la sixième génération, accompagnant PlayStation 2 et Nintendo GameCube. Grâce à son architecture x86, Xbox a pu avoir des titres aussi puissants que Doom 3, Half-Life 2 ou Counter-Strike, entre autres. En outre, Xbox a vu la naissance de franchises acclamées telles que Halo, Fable et Forza Motorsport. La machine a vendu 24,6 millions d’unités, dépassant les chiffres GameCube.

Date de sortie: 15 novembre 2001 aux États-Unis. 22 février et 14 mars 2002 au Japon et dans le reste du monde, respectivement.

Prix: 479 dollars.

Lancer des jeux:

Halo: Combat Evolved

Arctic Thunder

Essai routier hors route grand ouvert

Fuzion Frenzy

NHL Hitz 20-02

Air Force Delta Storm

Mad Dash Racing

Cel Damage

Madden NFL 2002

NASCAR Heat 2002

TransWorld Surf

Tony Hawk’s Pro Skater 2X

Shrek

Oddworld: Oddysee de Munch

Dead or Alive 3

4×4 EVO 2

NASCAR Thunder 2002

Project Gotham Racing

Sommet sombre

Les accessoires: Adaptateur RF, mémoire portable et contrôle multimédia.

Jeu le plus vendu: Halo 2 avec un peu plus de 8 millions d’exemplaires.

Xbox 360-2005

Sans aucun doute, la console la plus réussie de l’histoire de Microsoft. Rien de plus et rien de moins que 85,5 millions récoltés par une machine n’avaient besoin que de quelques mois pour vaincre son prédécesseur. La Xbox 360 avait non seulement des titres de l’ajouré de Gears of War ou Halo 3; Il a également chéri dans son catalogue de grandes œuvres de différents genres tels que Lost Odyssey, Condemned: Criminal Origins et Alan Wake, entre autres. De plus, la Xbox 360 vous permet de profiter de certains jeux de la Xbox d’origine grâce à la rétrocompatibilité.

Date de sortie: 25 novembre 2005 aux États-Unis. 2 et 10 de la même année en Occident et au Japon, respectivement.

Prix: 299 $.

Lancer des jeux:

Amped 3

Call of Duty 2

Condamné: origines criminelles

Perfect Dark Zero

King Kong de Peter Jackson

Projet Gotham Racing 3

Quake 4

PISTOLET

Kameo: éléments de pouvoir

Madden NFL 06

NBA 2K6

NBA Live 06

Besoin de vitesse: les plus recherchés

NHL 2K6

Ridge Racer 6

Tiger Woods PGA Tour 2006

Terres désolées américaines de Tony Hawk

Les accessoires: Carte mémoire, Xbox Dashboard, casque sans fil, disque dur de cinq tailles différentes et kit de chargement et de jeu.

Jeu le plus vendu: Kinect Adventures! avec près de 22 millions d’exemplaires.

Xbox One – 2013

La console Microsoft actuelle jusqu’à ce que la Xbox Series X dise le contraire. Après une première controversée marquée par différentes politiques telles que le prix initial élevé et l’inclusion obligatoire de Kinect, celles de Redmond ont pu se reconstruire et ont fait de la Xbox One une plateforme très attractive. Et, aujourd’hui, il vous permet de profiter jusqu’à trois générations dans le même système grâce à la rétrocompatibilité avec Xbox et Xbox 360. Comme si cela ne suffisait pas, Xbox Game Pass est devenu un service essentiel pour ses propriétaires grâce à votre offre: plus de 250 titres disponibles pour un peu plus de dix euros par mois.

Date de sortie: 22 novembre 2013 aux États-Unis et en Occident. 3 septembre 2014 au Japon.

Prix: 499 dollars.

Lancer des jeux:

Ryse: fils de Rome

Forza Motorsport 5

Dead Rising 3

FIFA 14

LEGO Marvel Super Heroes

Madden NFL 25

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty: Ghosts

NBA 2K14

NBA Live 14

Combattant à l’intérieur

Just Dance 2014

Skylanders Swap Force

Zoo Tycoon

Besoin de vitesse: Rivals

Les accessoires: Kinect, adaptateur pour casque et kit de charge et de jeu.

Jeu le plus vendu: Grand Theft Auto V avec près de 8 millions d’exemplaires.

