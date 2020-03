Dauntless chauffe les choses dans sa lourde mise à jour de Scorched Earth

Par Emily Gera,

Dimanche 22 mars 2020 18:35 GMT

Le jeu d’action coopératif de style Monster Hunter Dauntless vient de recevoir une énorme mise à jour.

La mise à jour gratuite du contenu de Scorched Earth a été lancée cette semaine, avec un nouveau mode de jeu Escalade, des combats de boss, des armes et des types de monstres.

La mise à jour se concentre sur Blaze Escalation, donnant le coup d’envoi sur une île tropicale – bien que volcanique – où vous trouverez de nouvelles bêtes à base de feu à abattre. Un nouveau grand patron connu sous le nom de Torgadoro – un gorille fait de lave – est également présenté ici, décrit comme un géant énorme, lourd et particulièrement difficile qui est capable d’utiliser l’environnement à son avantage.

À la fin de Blaze Escalation, vous serez récompensé par un ensemble de schémas d’armes légendaires qui permettront aux joueurs d’accéder à de nouveaux objets d’artisanat. Enfin, un nouveau Hunt Pass – connu sous le nom de Searing Talons – a été ajouté au jeu. Cela fournit des tonnes d’équipement sur les 50 niveaux de la piste Elite du jeu.

Dauntless est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et Epic Games Store et propose un jeu croisé entre les trois plates-formes.

